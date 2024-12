“IO NON LO CHIAMEREI RICATTO. GLI DISSI CHE AVEVO QUESTE FOTOGRAFIE E CHE AVREI RESO PUBBLICA LA NOSTRA RELAZIONE” -LA STRANA IDEA DI "ESTORSIONE" DI BARBARA REY, L’EX AMANTE DI JUAN CARLOS, CHE HA ROTTO IL SILENZIO: “GLI CONSEGNAI LE FOTO, MA NE CONSERVAI ALCUNE...LUI MI DISSE CHE MI AVREBBE DATO 100 MILIONI DI PESETAS, MA NE RICEVETTI 25 MILIONI SU UNA BANCA IN SVIZZERA. NON MI HANNO MAI DATO IL RESTO E HANNO TENTATO DI UCCIDERMI ROMPENDO LA CINGHIA DELLO STERZO DELL'AUTO. GLI CHIESI I SOLDI PER NON FINIRE IN STRADA E PERCHÉ…”

(ANSA) - "Io non lo chiamerei ricatto. Gli dissi che avevo queste fotografie e che avrei reso pubblica la nostra relazione, avevo bisogno di aiuto. Per me è lo stesso se mi volete chiamare ricattatrice". Così la presentatrice e attrice Barbara Ray, protagonista in passato di una lunga relazione con l'allora re Juan Carlos I, ha rotto dopo decenni il silenzio in una lunga intervista ieri a tarda sera a Telecinco nel programma 'Barbara Ray, mi verdad' (Barbara Rey, la mia verità).

L'ex vedette ha rivelato che l'attuale monarca emerito le promise 100 milioni di pesetas, equivalenti a 600.000 euro, in cambio di foto compromettenti che documentavano la loro lunga relazione, ma che ricevette solo "25 milioni in una banca in Svizzera". "Lui personalmente mi dà del denaro perché ho un'ipoteca da salvare per non finire in strada, pagare la scuola ai miei figli e basta", ha raccontato l'ex attrice. "Io gli consegno le fotografie, ma ne conservo alcune...Lui mi dice che mi darà 100 milioni di pesetas, ma mi dà 25 milioni su una banca in Svizzera. Non mi hanno mai dato il resto e tentano di uccidermi", ha sostenuto.

Barbara Rey ha giustificato il presunto ricatto con il fatto di aver saputo che il monarca era intervenuto perché lei non lavorasse in una serie televisiva e ha negato di aver ricevuto altro denaro, che, secondo quanto pubblicato da media spagnoli, proveniva dai fondi riservati dello Stato, per evitare che rivelasse la sua relazione con il monarca diffondendo video e audio registrati all'insaputa di Juan Carlos I. "Non ho mai preso il denaro degli spagnoli, che lui - il monarca emerito - spieghi se il denaro era del bilancio dello Stato e dei contribuenti", ha aggiunto l'ex vedette.

Nel corso dell'intervista, un estratto di 20 ore di girato, la Rey ha rivelato i dettagli dei primi incontri con il monarca e che le foto compromettenti furono scattate da suo fratello e non dal figlio, Angel Cristo. In relazione al presunto tentativo di omicidio, l'ex vedette ha affermato: "Tentarono di uccidermi, mi ruppero la cinghia dello sterzo dell'auto. Mi dissero che ero viva per miracolo". E ha assicurato che dopo l'incidente "si misero in contatto" con lei per offrirle denaro.

