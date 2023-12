1. X FACTOR, L’ATTACCO DI FEDEZ A MORGAN: «FA DOSSIERAGGIO PERCHÉ È STATO CACCIATO, ALMENO IO NON HO LECCATO I PIEDI A MELONI E SGARBI» – IL VIDEO

Estratto da www.open.online

LA REPLICA DI FEDEZ A MORGAN

Non ha aspettato molto Fedez, nella puntata di X Factor di giovedì 30 novembre, per rispondere alle nuove accuse di Morgan […].

Nelle ultime ore l’ex Bluvertigo aveva rivelato che Zo Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots seguiti nel programma di Sky dal giudice Dargen D’Amico, aveva già lavorato con Fedez all’album Paranoia Airlines. «Non mi piace far finta di niente e ovviamente qua abbiamo un programma, ma fuori sappiamo che succedono delle cose e io non mi sottraggo», ha detto il giudice di X Factor, «non mi nascondo e sono abbastanza trasparente.

«Abbiamo un giudice che se n’è andato via che ultimamente ha fatto uscire questa notizia, ha fatto una sorta di dossieraggio venuto male […] lasciando quasi intendere che ci siano dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro». E così il rapper ha spiegato il suo rapporto con il cantante: «Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti. Semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani, quindi è una cosa normalissima. Ma ammettiamo che io lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conosceva Anna Castiglia»

[…] Ma è in un secondo momento che Fedez tira l’affondo al collega […]. «Voglio dire un’altra cosa a Morgan, se pensa che io abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma: di dirlo, non di insinuarlo», l’invito del rapper, «se è veramente un ribelle, che abbia le pa**e di dire che io ho fatto clientelismo in questo programma.

Se sei veramente un ribelle e pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via perché così semplice». Per poi concludere con un attacco diretto: «Non voglio dare altre spiegazioni, non sono anti-ribelle né anti-sistema. Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco».

2. QUELLA PAZZA IDEA DI MORGAN ALLA FINALE DI X FACTOR (CHE LUI SMENTISCE)

Estratto da www.repubblica.it

Fiorello ha lanciato il sasso: Morgan potrebbe tornare per la finale di X Factor. Ma l'ipotesi non risulta né a Morgan (che in serata, di fronte all’ennesimo Tapiro d’oro definisce le voci come “una caz***a”), né a Sky che avrebbe messo un veto. Leggermente più possibilisti sembrano essere nel versante della società di produzione, Fremantle.

[…] "Ho una talpa a Sky - aveva detto ieri Fiorello a VivaRai2! - e so per certo che ci sono due fazioni contrapposte: la casa di produzione, Fremantle, e Sky. La prima vuole Morgan, ma a un certo punto, Sky ha detto: 'Stop Morgan. Stop!' e pare che Fremantle abbia replicato: 'Ma io lo voglio".

[…] Nella sua chat, Morgan ha scritto: "Quando io facevo X Factor in Rai facevamo il 14 di share e ci consideravano un programma 'cult', oggi fanno il 2,7 per cento e brindano. Guardate domani mattina se i primi cinque posti in classifica non sono gli inediti di X Factor".

[…] "Io come un ingenuo - aggiunge oggi Morgan - mi sono lasciato irretire perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico per ragazzi. Ho detto loro che accettavo solo se mi permettevano di fare un lavoro serio musicalmente, sia didattico che culturalmente valido.

[…] Intanto, il caso X Factor diventa sempre più una vera e propria telenovela che si arricchisce, giorno dopo giorno, di nuovi rumour: l’ultimo riferirebbe di un’aggressione verbale, con minacce di percosse, di Morgan nei confronti di Ambra. Comportamento che sarebbe costato il posto di giudice a Marco Castoldi. Per questo giovedì 30 novembre a Striscia la notizia (Canale 5) Valerio Staffelli torna dall’artista e gli consegna un nuovo riconoscimento: un Tapiro d’oro incerottato.

"Nessuna minaccia ad Ambra”

“Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini’. Lo nego totalmente”, replica Morgan. Che aggiunge: “La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”. Inoltre, a supporto della sua tesi, Morgan mostra la chat con Ambra all’inviato di Striscia, che commenta: “Leggo scambi di messaggi amichevoli, tra due persone che nel programma sono in competizione e ogni tanto battibeccano, ma nulla che possa far pensare a delle minacce”. Chi è, quindi, che mette in giro queste voci?

Escluso il ritorno

Infine, Morgan smentisce anche il suo presunto ritorno a X Factor per la finale: “È una caz**ta. Se Sky e anche alcuni miei colleghi mi avessero chiesto scusa magari ci avrei pensato, ma non ne so nulla”.

