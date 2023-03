7 mar 2023 12:30

“IN ITALIA IL PROBLEMA DELLA DISINFORMAZIONE E’ GRAVE” - RULA JEBREAL: “MOLTI TALK SHOW GIORNALISTICI IN REALTÀ SONO SEMPLICI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO, GLI 'ESPERTI' SPESSO NON SANNO NULLA DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI INTERVENGONO, E NESSUNO LI INTERROMPE QUANDO DICONO DELLE FALSITÀ. C'È IL PROFESSOR ORSINI CHE PROPONE TESI FILORUSSE, SMENTITE DAI FATTI, E VIENE INVITATO DI CONTINUO - IN ITALIA TANTE DI QUELLE CHE SOSTENGONO LA RIBELLIONE IN IRAN, O LE DONNE AFGANE E PALESTINESI, POI PARTEGGIANO ANCHE PER PUTIN - ELLY SCHLEIN? BASTA CON QUESTO BRANCO DI UOMINI EGOCENTRICI CHE OCCUPANO TUTTE LE POSIZIONI…”