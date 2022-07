6 lug 2022 20:04

“ITALIANA DEL CAZZO, RICCIONE È AFRICA” – UNA RAGAZZA DI 15 ANNI È STATA AGGREDITA DA UN GRUPPO DI CINQUE COETANEE STRANIERE, A RICCIONE: “MI HANNO PESTATA E DERUBATA, SEMBRAVA SI DIVERTISSERO. NESSUNO HA MOSSO UN DITO PER DIFENDERSI” – UN’OCCASIONE D’ORO PER SALVINI PER SCODELLARE IL VIDEO SUI SOCIAL E SCAGLIARSI CONTRO LO IUS SCHOLAE: “DOMANDA PER PD E 5 STELLE: QUANTO MERITANO LA CITTADINANZA ITALIANA QUESTE CRIMINALI?”