jerry oshea e lucie davidson

Quando si dice: “Chi ha il pane, non ha i denti”. Mentre frotte di italiani lasciano il loro Paese per trasferirsi a Londra per lavori da schiavi, sottopagati, gli inglesi si comprano tenute nel nostro disgraziato paese.

Lucie Davidson e Jerry O’Shea sono una coppia inglese che ha deciso di abbandonare la loro stressante vita nella capitale britannica, per comprarsi a due lire una fattoria nelle Marche, la Pitino Agricolo. I due hanno acquistato la tenuta di 44 ettari per la miseria di 160mila euro: non c’era acqua né elettricità, ma tant’è. In fondo, nella capitale inglese con il loro budget (450mila sterline) non si sarebbero potuti permettere nemmeno un garage in periferia.

tenuta pitino agricolo

Ora la fattoria sta diventando un’azienda agricola che privilegia la sostenibilità e l’agricoltura “rigenerativa”, e le cose vanno alla grande. Lucie e Jerry se la ridono e spernacchiano i giovani italiani che decidono di partire per il Regno Unito per essere schiavizzati come camerieri o barman: “Sono pazzi, vogliono andare tutti a Londra. Noi da qui non ce ne andremo mai”.

Negli ultimi 15 anni più di 2 milioni di giovani hanno lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero. Soltanto lo scorso anno, nel Regno Unito erano più di 342mila.

