Estratto dell'articolo di Antonella Mollica per il Corriere della Sera

Si riparte da dove tutto è cominciato per cercare tracce della piccola Kata: l’hotel […]. La Procura ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione per la scomparsa della bambina peruviana di 5 anni: ci sono i due zii, quello materno, Abel Alvarez Vasquez — in carcere da un mese per l’inchiesta sul racket degli alloggi e sul tentato omicidio di un ecuadoregno —, quello paterno, di appena 19 anni, due cugine peruviane di 26 e 31 anni, e un rumeno di 29, tutti ospiti dell’hotel […]

Si cercano tracce del dna di Kata in due grossi trolley, in un borsone e in tre bagni dell’albergo dove sono state rilevate tracce scure che potrebbe essere sangue. Dalle telecamere di sorveglianza di fronte all’hotel, le stesse che hanno inquadrato Kata prima della scomparsa, si vedono le due donne e il rumeno uscire separatamente con le valigie. […] il sospetto è che qualcuno possa averla portata via dentro una valigia.

[…] Tracce ematiche (anche se non c’è certezza sulla loro natura) sarebbero state trovate sui rubinetti e nei lavandini di tre stanze, la 104, la 201 e la 203: in una viveva la famiglia di Kata, le altre due sarebbero state occupate dai due zii, ora indagati per consentire gli accertamenti biologici.

Nei mesi scorsi erano stati utilizzati droni e sonde per cercare nei sotterranei e negli anfratti della struttura di 3 mila metri quadrati. La Procura nei giorni scorsi ha deciso di ritornare nell’ex hotel per nuovi accertamenti: settimana prossima verranno realizzati scavi e abbattuti i muri che erano stati eretti dagli occupanti come divisori tra le stanze […]

Nei giorni scorsi la Procura ha formalizzato una rogatoria per ascoltare tredici persone in Perù, tra cui un fratello del padre di Kata e un detenuto che nel carcere di Lima, dove entrambi si trovano, gli ha parlato di un sequestro per errore nato come vendetta per una partita di droga non pagata a Firenze.

«Vorrei sapere se mia figlia è viva, non sapere nulla mi distrugge» ha detto ieri Katherine Alvarez, la mamma di Kata, che poi si è sfogata: «Ci sentiamo soli, non sentiamo la vicinanza di nessuno. Abbiamo fatto appello a tutte le istituzioni, anche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma non abbiamo ricevuto risposte. Non riusciamo a capire come sia possibile che nostra figlia sia scomparsa da tre mesi e nessuno sappia che fine ha fatto». Sul fatto che suo fratello Abel sia indagato anche per la scomparsa di Kata […]: «Spero che queste novità degli ultimi giorni possano portare a qualcosa di concreto».

