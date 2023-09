“KATA È STATA RAPITA PER ERRORE ED È STATA PORTATA IN PERÙ” – EMERGONO DETTAGLI INQUIETANTI SUL CASO DELLA BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE DA 83 GIORNI: ALLO ZIO, DETENUTO IN PERÙ, SAREBBE STATO RIVELATO CHE LA PICCOLA È STATA SEQUESTRATA PER SBAGLIO - IL PAPA' DI KATA HA RACCONTATO AGLI INQUIRENTI DELLA CONFIDENZA FATTA AL FRATELLO DA UN PERUVIANO DI 25 ANNI, CHE FINO ALL’APRILE 2022 VIVEVA A FIRENZE, DOVE VENNE TROVATO CON 13 CHILI DI MARIJUANA...

Estratto dell’articolo di Antonella Mollica per il “Corriere della Sera”

kata bambina scomparsa a firenze

L’hanno cercata in tutti gli anfratti dell’ex hotel dove viveva e dove è stata vista per l’ultima volta, negli scantinati, nei palazzi intorno, nei filmati delle 1.500 telecamere disseminate in tutta la città, nelle stazioni e negli aeroporti.

Ma la scomparsa di Kata, la bambina peruviana di 5 anni di cui si sono perse le tracce a Firenze da 83 giorni, continua ad essere un mistero. Quasi tre mesi di ricerche e indagini, avvistamenti senza seguito, tante ipotesi, qualche pista investigativa imboccata e subito sfumata, nessuna certezza.

BUCO NELLA RECINZIONE DELL HOTEL ASTOR DI FIRENZE

[…] La Procura continua ad indagare per sequestro a scopo di estorsione ma fino ad oggi nessuna richiesta di riscatto è mai arrivata. I genitori di Kata, dopo lo sgombero e il sequestro dell’immobile, vivono con il figlio più grande in una struttura del Comune. Si sono presentati più volte in questi mesi dagli inquirenti per raccontare episodi del passato che potrebbero aiutare nella ricerca di Kata o di chi l’ha portata via.

È stato Miguel, il papà di Kata, a suggerire la pista della droga. Si è presentato dagli inquirenti con la registrazione di una telefonata in cui suo fratello, detenuto in Perù, gli racconta di aver ricevuto in carcere una confidenza da un altro detenuto: «Kata è stata rapita per errore ed è stata portata in Perù». Nessun altro elemento, nessuna prova di quelle affermazioni e soprattutto nessun riscontro.

Il detenuto in questione è un peruviano di 25 anni che fino all’aprile 2022 viveva a Firenze, dove venne trovato con 13 chili di marijuana. Dopo la denuncia è scomparso dall’Italia, forse per paura di una vendetta per quella partita di droga non pagata. Mesi dopo verrà arrestato in Spagna per altri reati e poi estradato in Perù.

kata, la bambina scomparsa a firenze

Nell’appartamento alla periferia di Firenze dove l’uomo viveva — e dove c’era la droga, lanciata con un borsone da una finestra durante la perquisizione e ritrovata due giorni dopo da un vicino nel giardino — viveva anche una donna con una bambina di poco più piccola di Kata.

Potrebbe essere stata lei il vero obiettivo del sequestro, ha suggerito il detenuto. La donna e la figlia finiranno cinque mesi dopo nell’occupazione dell’Astor, mentre l’uomo farà perdere le tracce. In Italia non verrà neppure processato perché irreperibile. La bambina è stata l’ultima a giocare con Kata all’Astor e per questo è stata sentita più volte dagli inquirenti con l’aiuto della psicologa. La Procura sta adesso valutando se chiedere una rogatoria per ascoltare il detenuto e tutti gli altri familiari di Kata che vivono in Perù. […]

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 2 BAMBINA SCOMPARSA FIRENZE kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3 EX HOTEL ASTOR kathrina alvarez la mamma della piccola kata 4 kata la bambina scomparsa a firenze 3 kata la bambina scomparsa a firenze 4 kataleya mia alvarez 1 censored kathrina alvarez la mamma della piccola kata 1