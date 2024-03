“KATE HA SUBÌTO UNA ILEOSTOMIA” – LA BLOGGER AMERICANA REED KRAUS SOSTIENE DI SAPERE IL MOTIVO PER CUI LA PRINCIPESSA SIA STATA OPERATA. IN COSA CONSISTE L'OPERAZIONE? È UNA PROCEDURA DELICATA: È UNA DEVIAZIONE DELL'ILEO, OVVERO LA PARTE FINALE DELL'INTESTINO, VERSO UN'APERTURA ESEGUITA SULL'ADDOME, CHE SOSTITUISCE L'ANO E PERMETTE L'ESPULSIONE DELLE FECI TRAMITE UN SACCHETTO - A RENDERE NECESSARIA L'OPERAZIONE SAREBBE STATO...

I FOTOMONTAGGI DI KATE MIDDLETON - MEME BY OSHO

L'ultima ipotesi sull'operazione subita da Kate Middleton e che la sta tenendo lontano dalla vita pubblica ormai da mesi, arriva dagli Stati Uniti, Secondo la blogger Jessica Reed Kraus, da molti considerata particolarmente attendibile, Kate sarebbe stata sottoposta a una ileostomia.

"La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto", ha scritto Reed Kraus. Starebbe proprio nella delicatezza dell'intervento la causa dell'alone di mistero che avvolge Kate ormai da gennaio: l'entourage della casa reale si sarebbe limitato a poche e vaghe informazioni, per non mettere in imbarazzo la Duchessa, di fatto però peggiorando le cose.

La fama di Jessica Reed Kraus si deve ad alcuni scoop su personaggi come Britney Spears e Ghislaine Maxwell, senza contare che la blogger in passato ha ricevuto alcune confessioni diretta da Johnny Depp sulla sua situazione matrimoniale. Che la blogger abbia fonti solide pare cosa ormai accertata e in questo caso il suo informatore sarebbe direttamente in Gran Bretagna, confermato da altre tre fonti.

MEME SULLA FOTO RITOCCATA DI KATE MIDDLETON

La sua rivelazione sarebbe confermata anche dall'avvocatessa Jane Barr, che gestisce un'altra pagina Instagram molto popolare e affidabile. Secondo informazioni ricevute da quest'ultima l'operazione si sarebbe resa necessaria a causa di una perforazione intestinale. Il conseguente intervento richiederebbe almeno 12 settimane di convalescenza.

Insomma, questa volta saremmo molti lontani dagli scenari fantasiosi e dalle ipotesi assurde circolate nelle scorse settimane. Ma si potrebbe essere invece molto prossimi a quanto realmente accaduto. Inoltre potrebbe essere un elemento non secondario il fatto che alla London Clinic dove è stata ricoverata Kate Middleton, ha lavorato per anni il chirurgo di fama internazionale John Nichols, un luminare della chirurgia del colon rettale. […]

L'ileostomia è una procedura chirurgica molto delicata e complessa. Consiste nella deviazione dell'ileo, ovvero la parte finale dell'intestino tenue, verso un'apertura eseguita appositamente sull'addome. Questa apertura, chiamata stoma, va a sostituire l'ano naturale e permette l'espulsione delle feci tramite un sacchetto esterno che viene attaccato all'apertura.

kate middleton in auto con william tutti i ritocchi nella foto di kate middleton kate middleton 1 il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 3 kate middleton con i figli dopo l'intervento