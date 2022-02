“KIEV POTREBBE CADERE NEL GIRO DI POCHE ORE” – GLI ALLEATI OCCIDENTALI NON CREDONO CHE L’UCRAINA POSSA RESISTERE A LUNGO ALL’OFFENSIVA RUSSA: LE TRUPPE DI PUTIN STANNO ASSEDIANDO LA CAPITALE, E STANNO AVANZANDO SU AMBEDUE I LATI DEL FIUME DNIEPER. I CITTADINI PASSERANNO LA NOTTE IN METRO, E SI APPELLANO ALL’EUROPA: “FACCIA QUALCOSA” (E NON INTENDONO LE INUTILI SANZIONI) – LA DOMANDA ORA È: PUTIN SI FERMERÀ? BIDEN IN CONFERENZA STAMPA HA DETTO CHE LE AMBIZIONI DI “MAD VLAD” “VANNO BEN AL DI LÀ DELL’UCRAINA”. IL DEPUTATO TEDESCO MICHAEL ROTH: “NON SI PUÒ ESCLUDERE UN ATTACCO AI PAESI DELLA NATO”

1 - ALLEATI, 'KIEV POTREBBE CADERE NEL GIRO DI POCHE ORE'

(ANSA) - Gli alleati occidentali stimano che Kiev potrebbe cadere in mano alle forze russe "nel giro di poche ore". Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

Kiev potrebbe cadere nel giro di ore visto che le difese aeree ucraine sono state eliminate, riferisce una fonte degli alleati a Bloomberg sottolineando che le forze russe stanno avanzando su ambedue i lati del fiume Dnieper.

2 - UCRAINA: A KIEV CI SI PREPARA A PASSARE LA NOTTE IN METRO

(ANSA) - A Kiev in molti si preparano a passare la notte nelle stazioni della metropolitana di Kiev, ritenuta un rifugio sicuro dai bombardamenti russi: c'è chi dormirà per terra, chi si è organizzato con un materassino e un sacco a pelo.

"Crediamo che l'Europa faccia qualcosa, perché non è normale vivere nella paura, non è normale non avere la possibilità di uscire perché forse i russi cominciano a bombardare", dice all'ANSA una ragazza ucraina di 22 anni che da stamattina presto si è rifugiata in metro insieme al fidanzato e a un'amica che "ha un biglietto per Leopoli e cercherà di uscire da Kiev".

Nel corso della giornata, il piccolo gruppo è uscito dalla stazione della metro solo "alle 11 per fare colazione: c'erano tante caffetterie chiuse, ma ne abbiamo trovato una, abbiamo mangiato e poi siamo ritornati di nuovo qui".

3 - BIDEN, AMBIZIONI PUTIN SONO BEN AL DI LÀ DELL'UCRAINA

(ANSA) - Le ambizioni di Vladimir Putin sono più ampie dell'Ucraina. Lo afferma Joe Biden.

4 - UCRAINA: DEPUTATO BUNDESTAG, NON ESCLUSO ATTACCO A NATO

(ANSA) - Il presidente della Commissione Esteri al Bundestag tedesco, Michael Roth, afferma che non si possa escludere, alla luce delle minacce di Vladimir Putin, un attacco della Russia ai Paesi della Nato. "Attualmente non si può escludere", ha detto allo Spiegel il parlamentare socialdemocratico. Il capo del Cremlino ha minacciato vendetta nel caso di eventuali intromissioni dall'esterno. "Anche qui io conto sulla forza della Nato. Un conflitto del genere Putin non lo vincerebbe", ha aggiunto.

