“KIEV TRASCINA I NEGOZIATI MA NON VUOLE UN ACCORDO” - L’ENNESIMA ACCUSA DEL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, MARIA ZAKHAROVA, AGLI UCRAINI: “CONOSCIAMO QUESTA TATTICA, È STATO COSÌ IN TUTTI QUESTI SETTE ANNI” - PUTIN VUOLE CELEBRARE CON UNA “PARATA” A MARIUPOL IL 9 MAGGIO, GIORNO DELLA VITTORIA SUI NAZISTI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: SONO GIÀ ARRIVATI I TECNICI. MA DOVEVA SCEGLIERE PROPRIO LA CITTÀ PIÙ DEVASTATA DALLE BOMBE RUSSE?

Mosca, Kiev trascina i negoziati ma non vuole un accordo

(ANSA) - Kiev non punta a raggiungere un accordo ma a trascinare deliberatamente i colloqui. E' l'accusa della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo quanto riporta la Tass. "Purtroppo - ha detto - la delegazione ucraina, ed è stato così in tutti questi 7 anni, poiché stiamo parlando del gruppo di contatto nel formato Normandia, punta i suoi sforzi non a raggiungere accordi ma a trascinare i colloqui. Conosciamo questa tattica".

I russi puntano alla parata della vittoria a Mariupol

(ANSA) - Una "parata della vittoria" a Mariupol. La città simbolo dell'assedio russo, schiacciata da settimane di bombardamenti e adesso teatro di una feroce lotta per il suo controllo, per Vladimir Putin potrebbe diventare il palcoscenico ideale per la celebrazione di un successo militare, o almeno per offrirne l'immagine.

Mentre ancora si combatte, Mosca avrebbe già avviato i preparativi. "Secondo le nostre informazioni, a Konstantin Ivashchenko", l'autoproclamato sindaco filorusso di Mariupol, "è stato ordinato di ripulire parte del distretto centrale della città dai detriti e dai cadaveri per permettere la sfilata del 9 maggio. Tutto indica che gli occupanti vogliano organizzare un 'carnevale della vittoria', in caso di successo", ha spiegato Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco legittimo Vadym Boichenko. Nell'area di Mariupol sarebbero già arrivati tecnici ed esperti per organizzare l'evento.

"Pertanto - aggiunte il consigliere - il potenziale fallimento di un tale ordine" sarebbe un duro colpo "per Ivashchenko", che prima dell'invasione era un consigliere comunale ed è già stato accusato dalle autorità ucraine di alto tradimento, dopo che nei giorni scorsi era stato indicato alla guida dell'eventuale amministrazione filo-russa dal leader dei separatisti di Donetsk, Denis Pushilin. Il livello di preparazione, in ogni caso, suggerisce che si è già oltre la semplice suggestione.

La data in cui la Russia celebra solennemente l'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale con un'imponente parata sulla Piazza Rossa a Mosca sembra destinata da settimane a diventare un giorno-simbolo anche per la nuova battaglia del Cremlino contro l'Ucraina definita "nazista" di Volodymyr Zelensky. La sfilata delle truppe russe sulla città martire della resistenza sarebbe per Kiev un affronto difficile da digerire. Mariupol, però, non è ancora caduta.

