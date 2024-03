“I KILLER TRANS SONO UOMINI, NON CHIAMATELE DONNE” – J.K. ROWLING RIAPRE LE VALVOLE CONTRO GLI ATTIVISTI RADICALI TRANS DOPO LA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DELLA 26ENNE SCARLET BLAKE, TRANS CHE I MEDIA HANNO IDENTIFICATO SEMPLICEMENTE COME “DONNA”: “SONO STUFA DI QUESTA MERDA! GLI ATTIVISTI TRANS STANNO GIÀ CHIEDENDO CHE QUESTA SADICA PERSONA VENGA INCARCERATA IN UNA PRIGIONE PER DONNE. LA DISINFORMAZIONE DEVIATA DALL’IDEOLOGIA NON È GIORNALISMO…”

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

J.K. Rowling torna all’attacco contro il politicamente corretto e gli attivisti radicali trans, in un tweet che ha già fatto il giro del mondo e che si conclude con: “Sono così stufa di questa merda. Questi non sono i nostri crimini!”. Ossia, i crimini delle donne.

La scrittrice inglese e “madre” di Harry Potter stavolta si è scagliata contro un servizio di Sky News UK che ha qualificato semplicemente come “donna” Scarlet Blake, una 26enne transgender che ieri è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio, il 24 luglio 2021 a Oxford, di un 30enne, Jorge Martin Carreno: ex impiegato della Bmw, venne adescato da Blake che lo uccise lungo la riva del fiume. Non solo. Blake aveva già torturato, decapitato e maciullato un gatto, […]

“Questa non è una donna! Questi non sono i nostri crimini”, scrive su Rowling su X. La romanziera sottolinea inoltre una contraddizione: Blake, nonostante venga definita ufficialmente come donna transgender, sconterà la sua pena (che potrà essere ridotta fino a un minimo di 24 anni di reclusione) in un carcere maschile in Inghilterra.

“Gli attivisti trans stanno già chiedendo che questa sadica persona venga incarcerata in una prigione per donne”, argomenta Rowling, “le statistiche del crimine sono inutili se le violenze e aggressioni sessuali sono commessi da uomini classificati come donne. La disinformazione deviata dall’ideologia non è giornalismo”.

[…] È oramai di lunga data la battaglia online tra Rowling e gli attivisti Lgbtq+, che in passato l’hanno bollata come “transfobica” e “Terf” (trans-exclusionary radical feminist), ossia "una femminista radicale che discrimina le donne transgender". […]

