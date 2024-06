“LADY DIANA AVEVA UNA COTTA PER ME” - KEVIN COSTNER RIVELA DI AVER AVUTO L'INTENZIONE DI PROPORRE ALLA PRINCIPESSA IL RUOLO DI PROTAGONISTA NEL SEQUEL DEL FILM “THE BODYGUARD”: “C‘È STATO UN MOMENTO IN CUI QUEL PROGETTO STAVA DAVVERO PRENDENDO FORMA. SARAH FERGUSON È QUELLA CHE AVEVA ORGANIZZATO TUTTO. DIANA E IO ABBIAMO INIZIATO A PARLARE E…”

Forse non tutti sanno che le strade di Kevin Costner e Lady Diana si sono incrociate. L’attore aveva in mente proprio la “principessa del popolo” per proporle il sequel del film cult “The Bodyguard” del 1992, campione di incassi con una Whitney Houston in stato di grazia.

“C‘è stato un momento in cui quel progetto stava davvero prendendo forma, molto discretamente, – ha dichiarato Costner al magazine People -perché è così che mi muovo. È stato un momento così dolce. Sarah Ferguson è quella che aveva organizzato tutto ed è stata molto gentile perché avrebbe potuto dire: ‘Beh, sono una principessa anche io’, ma non lo ha fatto. Diana ed io abbiamo iniziato a parlare. Non dimenticherò mai questo momento”.

Poi però il progetto non è andato in porto e Lady Diana è morta nel 1997. Qualche anno dopo Costner ha incontrato il principe William. Durante la chiacchierata è venuto fuori un aneddoto molto divertente. “Mia madre aveva una specie di cotta per te!”, ha esordito William davanti al diretto interessato. […]

