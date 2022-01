15 gen 2022 16:28

“LA LANCIAVO IN ARIA E LA RIPRENDEVO, LA MAMMA CI GUARDAVA DA SOTTO” – IL RACCONTO DI AZHAR MOHSSINE, IL PATRIGNO DELLA BAMBINA DI TRE ANNI MORTA DOPO ESSER CADUTA DAL BALCONE A TORINO: “GIOCAVAMO SUL BALCONE, MA NON SO COME SIA POTUTO ACCADERE”. FORSE PUÒ IMMAGINARLO, VISTO CHE HA AMMESSO DI AVER BEVUTO QUALCHE BICCHIERE E DI AVER ASSUNTO HASHISH (MA DICE DI NON AVER PERSO LUCIDITÀ) - VIDEO