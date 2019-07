“LA LEGGE VA RISPETTATA, MA DETERMINATE CAUSE UMANE HANNO LA PRIORITÀ” – VITTORIO SGARBI STA CON CAROLA? IL CRITICO D’ARTE A “STASERA ITALIA” PARLA DELLA “SEA WATCH” CON TONI INCREDIBILMENTE MODERATI: “I MURI MAI, PERCHÉ SONO UN FALLIMENTO, CHIUDONO ANZICHÉ APRIRE. IL CASO È PIUTTOSTO COMPLICATO PERCHÉ LEI HA FATTO QUALCOSA A FAVORE DELL’UMANITÀ DEBOLE” – VIDEO

"Il caso è piuttosto complicato perchè lei ha fatto qualcosa a favore dell'umanita debole: detto ciò la legge c'è e va rispettata, ma determinate cause umane hanno la priorità"

Un Vittorio Sgarbi che, forse, non ti aspetti, quello che si palesa in studio a Stasera Italia, su Rete 4. Uno Sgarbi non così favorevole al pugno di ferro sul tema dell'immigrazione. Si parte dall'ipotesi circolata negli ultimi giorni, ossia quella di costruire un muro "alla Orban" al confine con la Slovenia, ipotesi contro la quale Sgarbi si schiera in modo netto: "I muri mai perché i muri sono un fallimento, poiché chiudono anziché aprire".

Dunque, il critico d'arte dice la sua sul caso di Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 liberata in barba alla serie di sfregi alle leggi italiane: "Il caso è piuttosto complicato perché lei ha fatto qualcosa a favore dell'umanità debole. Detto ciò la legge c'è e va rispettata, ma determinate cause umane hanno la priorità". Parole, quelle di Sgarbi, con cui sembra schierarsi al fianco della Rackete.

