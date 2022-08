18 ago 2022 18:28

“LEI È MIA MOGLIE, L’HO COMPRATA” – LA POLIZIA HA ARRESTATO IL 36ENNE ERITREO CHE MERCOLEDÌ, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, A MILANO, HA ACCOLTELLATO UNA CONNAZIONALE DI 22 ANNI – L'UOMO HA SOSTENUTO D’AVER PAGATO IL MATRIMONIO COMBINATO IN PATRIA E DI AVER COLPITO LA RAGAZZA PERCHÉ SI RIFIUTAVA DI SPOSARLO – LEI È STATA OPERATA D'URGENZA PER UNA LESIONE A UN POLMONE E ORA È FUORI PERICOLO