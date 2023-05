“LI HO MACELLATI E NON HO ANCORA FINITO” – IL VIDEO GIRATO DA TAULANT MALAJ DOPO AVER UCCISO LA FIGLIA E IL PRESUNTO AMANTE DELLA MOGLIE, MASSIMO DE SANTIS, È DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL, AL PUNTO CHE IL SINDACO DI TORREMAGGIORE, EMILIO DI PUMPO, È DOVUTO INTERVENIRE PER FERMARE CHI CONTINUA A DIFFONDERLO – DOPO AVER INQUADRATO IL CORPO MASSACRATO DI DE SANTIS NELL’ANDRONE DEL CONDOMINIO, MALAJ SALE DI CORSA LE SCALE, RIPRENDE LA FIGLIA, POI SI RIVOLGE ALLA MOGLIE E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Mic. All. per “il Messaggero”

taulant malaj con la moglie tefta e la figlia gessica

[…] Dopo avere massacrato Massimo De Santis e anche la sua stessa figlia, Gessica, di soli 16 anni, Taulant Malaj, 45 anni, ha preso in mano il cellulare, ha acceso la telecamera e ha iniziato a registrare. Ha filmato i due corpi straziati, minacciando e insultando la moglie, pure lei ferita, che piangendo disperata abbracciava il cadavere della figlia, morta per avere cercato di difenderla.

«Li ho macellati e non ho ancora finito», ha detto Malaj, indugiando con le riprese sui corpi senza vita, prima di mettersi alla ricerca del suo secondogenito, un bimbo di soli 5 anni che ora è stato affidato agli zii. Malaj avrebbe voluto uccidere ancora, ma non ha trovato il bambino: la moglie, ferita, è riuscita a fuggire e a chiamare i carabinieri. Malaj, nel frattempo, ha diffuso il filmato dell'orrore in alcune chat e sui social.

Le immagini sono di una violenza inaudita. Il quarantacinquenne inquadra il corpo di De Santis, massacrato nell'androne del condominio: è stato colpito al petto e all'addome con un grosso coltello da cucina.

[…] Il sangue, l'orrore senza fine. L'uomo sale di corsa le scale e le riprese si spostano all'interno della casa: riversa a terra si vede la ragazzina, uccisa con furia, colpevole di avere fatto da scudo alla madre con il suo corpo.

L'uomo insiste su quelle immagini, si rivolge alla moglie, inquadra anche il suo volto e il suo corpo scosso dal pianto e dal terrore. È riuscito a ferirla prima dell'intervento della sedicenne. La donna è disperata, è stesa accanto al corpo senza vita della figlia, chiede perché la abbia uccisa.

Lui la insulta, la minaccia, poi si mette a cercare il loro secondo figlio: vuole continuare a uccidere, vuole distruggere tutto quello che resta della sua famiglia. «Dove sta il bambino? - grida - Guardate li ho macellati e devo continuare a farlo». E sentenzia: «Non ho ancora finito. Non è ancora arrivato nessuno, nemmeno la polizia».

Quando i carabinieri lo hanno fermato, Malaj stava vagando nel quartiere alla ricerca del piccolo. Per compiere la strage ha usato un coltello da cucina.

Intanto le immagini della mattanza hanno iniziato a circolare tra gli abitanti, sconvolti, del paese. In poco tempo il video è diventato virale sui social, tanto che il sindaco del piccolo comune foggiano, Emilio Di Pumpo, attraverso Facebook ha fatto appello al senso di responsabilità: «Chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte - ha scritto in un post - Invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi. Invito tutti quanti al silenzio, al rispetto e alla preghiera per le anime dei nostri concittadini che sono venuti a mancare».

