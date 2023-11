IL “LOCO” È PRONTO A FAR DANNI - IL NEO-PRESIDENTE DELL’ARGENTINA, JAVIER MILEI, VUOLE RIPRENDERSI LE ISOLE FALKLAND! - DURANTE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, HA INSISTITO SUL FATTO CHE LA RESTITUZIONE DELLE ISOLE NON È "NEGOZIABILE", AGGIUNGENDO CHE IL TERRITORIO, NOTO COME MALVINAS, È ARGENTINO: “ORA DOBBIAMO VEDERE COSA FARE PER RIAVERLE. È CHIARO CHE L'OPZIONE DELLA GUERRA NON È UNA SOLUZIONE. QUELLO CHE PROPONIAMO È UNA SOLUZIONE TIPO QUELLA ADOTTATA DALLA CINA PER LA QUESTIONE DI HONG KONG”

Dagotraduzione dal Daily Mail

L'ex "trainer di sesso tantrico" che è stato eletto presidente dell'Argentina crede che le isole Falkland appartengano alla sua nazione e ha giurato di "riprendersele". Javier Milei, che usa un medium per comunicare con il suo cane morto per avere consigli su questioni politiche, ha ottenuto un enorme successo battendo il ministro dell'Economia argentino Sergio Massa nel ballottaggio presidenziale di domenica.

Durante la sua campagna elettorale, Milei ha insistito sul fatto che la restituzione delle isole Falkland da parte della Gran Bretagna non è "negoziabile", aggiungendo che il territorio, noto come Malvinas in Argentina, è argentino.

Milei, un economista di destra noto come "el Loco" - o il pazzo - che ha promesso di scuotere l'Argentina con la sua vittoria, ha detto che avrebbe "fatto ogni sforzo" per riavere le isole Falkland - ma ha evitato di dire che sarebbe entrato in guerra per esse. Ha insistito sul fatto non è una questione "negoziabile" e che la Gran Bretagna deve consegnare le Falkland all'Argentina, paragonandola alla restituzione di Hong Kong alla Cina da parte del Regno Unito.

Le Falkland sono state oggetto di una breve ma brutale guerra dopo l'invasione dell'Argentina nel 1982. La Gran Bretagna scacciò gli invasori dopo aver inviato un'armata navale, ma la questione non è mai stata considerata risolta a Buenos Aires.

L'Argentina ritiene che le Falkland le siano state sottratte illegalmente nel 1833 e ha invaso la colonia britannica nel 1982. Il Regno Unito inviò delle truppe e l'Argentina perse la guerra in due mesi in un conflitto che causò la morte di 649 argentini e 255 soldati britannici. L'Argentina rivendica ancora le isole, mentre la Gran Bretagna afferma che le Falkland sono un'entità autonoma sotto la propria protezione. Un referendum del 2013 ha portato al 99,8% di voti a favore della permanenza della Gran Bretagna.

Milei ha insistito durante la sua campagna presidenziale, che l'ha visto armeggiare una motosega per ridurre simbolicamente gli sprechi dello Stato, che le questioni sul futuro delle Isole Falkland "non possono essere ignorate".

Ha detto: "Cosa propongo? La sovranità dell'Argentina sulle isole Malvine non è negoziabile. Le Malvine sono argentine. Ora dobbiamo vedere come fare per riaverle. È chiaro che l'opzione della guerra non è una soluzione. Quello che proponiamo è di andare verso una soluzione come quella che l'Inghilterra ha avuto con la Cina per la questione di Hong Kong e che in questo contesto non può essere ignorata la posizione delle persone che vivono sulle isole. Non si può negare che quelle persone siano lì. Non si possono ignorare questi esseri umani. Stiamo cercando una soluzione per il ritorno delle isole Malvinas all'Argentina attraverso la diplomazia, una soluzione praticabile e realizzabile".

Milei ha precedentemente elogiato l'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher come uno dei "grandi leader della storia dell'umanità". Questi commenti sono stati condannati dai veterani della guerra delle Falkland, in quanto la Thatcher è tuttora vituperata in Argentina per aver ordinato l'affondamento dell'incrociatore General Belgrano, uccidendo 323 persone a bordo della nave.

Milei ha già accusato il governo argentino di aver commesso "una serie di errori" che hanno reso la situazione ancora più complicata. Nell'aprile dello scorso anno, ha dichiarato che se l'Argentina vuole che le isole Falkland diventino argentine, ciò comporterebbe un "lunghissimo negoziato" con la Gran Bretagna. All'epoca aveva dichiarato: "L'Argentina non ha mai creato le condizioni perché gli abitanti delle isole Malvinas volessero diventare argentini. Si tratta quindi di una situazione estremamente complicata, in cui l'Argentina ha commesso tutti gli errori possibili, con il risultato di una situazione bloccata e confusa".

E ha aggiunto: "Se vogliamo che un giorno le isole tornino a far parte dell'Argentina, questo significherà un lungo, lunghissimo negoziato in cui l'Argentina dovrà proporre qualcosa di interessante". E l'Argentina non è un Paese interessante, se i suoi stessi abitanti scelgono di lasciare il Paese", ha concluso il legislatore, ora presidente eletto della nazione. Diana Mondino, uno stretto consigliere di Milei, ha dichiarato a settembre che la popolazione delle Falkland - il 99,8% della quale ha votato per rimanere britannica in un referendum del 2013 - "non può mancare di rispetto".

Mondino ha aggiunto che l'Argentina deve "diventare un Paese normale" per convincere gli isolani a cercare legami più stretti. Come potrebbe qualcuno che non è nato e cresciuto in Argentina capire la [nostra] inflazione?", ha detto. Perché mai qualcuno dovrebbe voler entrare a far parte di una società: dobbiamo diventare un Paese normale, e noi siamo un Paese vuoto", ha detto.

Da parte britannica, il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak ha escluso l'apertura di nuovi negoziati sul futuro delle Falkland. Il portavoce ufficiale di Sunak ha dichiarato, dopo la vittoria di Milei: "È ovviamente una questione risolta, risolta da tempo, e non abbiamo intenzione di rivederla".

Incalzato sulle proposte di Milei di instaurare un nuovo rapporto simile a quello tra Cina e Hong Kong, il portavoce del premier ha aggiunto: "La posizione delle isole Falkland è stata stabilita tempo fa e non verrà cambiata". Nel frattempo, il ministro della Difesa Grant Shapps ha dichiarato oggi: “Le isole Falkland sono britanniche. Questo non è negoziabile e innegabile. Il 99,8% degli isolani ha votato per rimanere britannici e noi difenderemo sempre il loro diritto all'autodeterminazione e la sovranità del Regno Unito".

Con la sua vittoria di domenica sera, Milei ha spinto l'Argentina verso l'ignoto. In un discorso successivo alla sua vittoria, ha giurato che la "ricostruzione dell'Argentina inizia oggi", aggiungendo che avrebbe "prosciugato la palude" in riferimento all'influenza di interessi speciali e lobbisti. Milei, che spesso si veste come il suo alter ego supereroe "General AnCap", abbreviazione di anarco-capitalista, si è fatto conoscere denunciando furiosamente la "casta politica" nei programmi televisivi.

La sua promessa di un cambiamento repentino e severo ha convinto gli argentini stanchi di un'inflazione annuale che supera il 140% e di un tasso di povertà che ha raggiunto il 40%. Assumerà il potere il 10 dicembre. Milei, che è anche un importante economista e conduttore di show radiofonici, ha parlato apertamente della sua preferenza per i rapporti a tre e di come gli piaccia comunicare per telepatia con il suo cane morto per avere consigli politici. Sconosciuto in politica fino a pochi anni fa, Milei è stato eletto al Parlamento argentino nel 2021 come membro di La Libertad Avanza. Preferisce definirsi un anarco-capitalista, il che significa che vorrebbe eliminare il più possibile gli interventi governativi e lasciare tutto al libero mercato.

