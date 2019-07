“LORO NON LO RENDONO FACILE” – MEGHAN MARKLE CONTINUA A SPUTARE NEL PIATTO DOVE MANGIA: IN UNA CONVERSAZIONE CON PHARRELL WILLIAMS FA CAPIRE CHE LA VITA A PALAZZO NON È FACILE – IL CANTANTE SALUTA L’EX ATTRICE E IL PRINCIPE HARRY LODANDO LA LORO UNIONE E LEI NE APPROFITTA PER MANDARE UN MESSAGGINO POCO ELEGANTE ALLA FAMIGLIA REALE… – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

il principe harry e meghan markle incontrano pharrell williams alla prima del re leone 3

Per la duchessa Meghan Markle, 37 anni, la vita all’interno della famiglia reale non è facile. Tanto che lei stessa l’ha ammesso chiacchierando con Pharrell Williams durante la prima de Il Re Leone alla quale ha partecipato con il marito Harry, 35.

meghan markle 2

I duchi di Sussex si sono fermati sul red carpet a parlare con le star presenti alla prima, da Beyoncé a Elton John. E con il cantautore Pharrell Williams, produttore di diverse delle canzoni della colonna sonora del film Disney, hanno scambiato qualche battuta ripresi in un video pubblicato da ITV che subito è stato ripreso da Twitter per poi diventare virale.

il principe harry e meghan markle incontrano pharrell williams alla prima del re leone 2

Dopo un saluto informale al principe Harry, nel video si sente il musicista fare i complimenti alla coppia: "Sono così felice per la vostra unione, l’amore è incredibile. È fantastico.

elton john david furnish

Non datelo mai per scontato, ma non sapere che cosa possa significare per noi, con l’aria che si respira. Voglio dirvi che significa tanto per molti di noi, seriamente… Significa molto. Vi incoraggiamo, ragazzi". E Meghan ringrazia, ma sommessamente aggiunge: "Loro non lo rendono facile".

Domanda: loro chi?

