“‘PRETTY WOMAN’? NON C’ERA CHIMICA TRA ME E JULIA ROBERTS” – A VENEZIA RICHARD GERE SMONTA I SOGNI DELLE FAN CHE ANCORA SI ARRAPANO CON L'IMMAGINE DI LUI AL PIANOFORTE: “QUELLA SCENA COSÌ SEXY È NATA QUASI PER CASO, MA NON C’ERA CHIMICA. IL MIO ERA UN PERSONAGGIO SCRITTO IN MODO QUASI CRIMINALE. EDWARD FONDAMENTALMENTE ERA UN VESTITO E UN BUON TAGLIO DI CAPELLI…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Chiara Ugolini per “la Repubblica”

la scena del pianoforte in pretty woman 7

«La scena del piano in Pretty woman? Nata dall’improvvisazione. Ci siamo divertiti tanto a fare questo piccolo film, senza avere la più pallida idea se qualcuno lo avrebbe visto», racconta Richard Gere a Venezia, accolto dai fan che gli cantanto happy birthday. Dopo aver rivisto la sequenza in cui suona il pianoforte, in piena notte, nel bar dell’albergo con Vivian (Julia Roberts) che lo va a cercare in accappatoio, ha scherzato: «Quei due non avevano proprio chimica, quella scena così sexy è nata quasi per caso.

la scena del pianoforte in pretty woman 4

Il mio era un personaggio scritto in modo quasi criminale, Edward fondamentalmente era un vestito e un buon taglio di capelli. Garry (Marshall, ndr) mi ha chiesto: “Cosa può fare in questo albergo?”. L’ho immaginato vagare di notte, in preda al jet leg, sedersi al piano e poi suonare qualcosa di malinconico. Una scena che raccontava la vita interiore del mio personaggio, così l’avrebbe visto lei».

la scena del pianoforte in pretty woman 5

Compleanno al Lido per Richard Gere che il 31 agosto ha spento 75 candeline […] La star di Chicago e American gigolò è stato protagonista di una masterclass organizzata dalla Biennale con la Fondazione Cartier […] «Quando avevo 26-27 anni ero piuttosto timido, mi piaceva fare teatro e lavorare con gli altri. Il cinema è stata un’esperienza più intensa, ero interessato al processo cinematografico di creare mondi. Sono un dinosauro: ho iniziato con la pellicola e ormai siamo arrivati al digitale».

la scena del pianoforte in pretty woman 8

Il pubblico gli canta happy birthday to you, sul palco incontra il suo doppiatore storico, Mario Cordova, per 34 anni sua voce ufficiale. Che ha mille curiosità e improvvisa lui stesso un’intervista. «È vero che in Cina non sei gradito per il tuo impegno per il Tibet?» gli chiede. E Gere racconta: «Vero, non posso andare in Cina dal 1993. Dovevamo girare L’angolo rosso — Colpevole fino a prova contraria sul sistema giudiziario cinese — che ovviamente non esiste perché è uno stato fascista — e non potevamo andare là a girarlo. Così lo scenografo ha ricostruito Pechino in un aeroporto fuori Los Angeles».

la scena del pianoforte in pretty woman 3 la scena del pianoforte in pretty woman 1 la scena del pianoforte in pretty woman 2 la scena del pianoforte in pretty woman 6