25 giu 2021 16:47

“LUANA D’ORAZIO NON ERA SOLA” – NUOVO COLPO DI SCENA NELLA MORTE DELL’OPERAIA 22ENNE MORTA STRAZIATA IN UN ORDITOIO IN FABBRICA A MONTEMURLO: DAL MOMENTO DELL’INCIDENTE ALL’ARRESTO MANUALE DEL MACCHINARIO, CHE GIRAVA IN AUTOMATICO, SONO PASSATI SOLO QUATTRO SECONDI. QUESTO FA PENSARE CHE ACCANTO A LEI CI FOSSE UN COLLEGA CHE HA AGITO, MA NON SI È FATTO AVANTI PER RACCONTARE LA VERITÀ…