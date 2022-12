“A LUI NON PIACCIONO LE DONNE DI QUARANTUNO ANNI. A LUI PIACCIONO LE DONNE PIÙ GIOVANI” – LA 24ENNE CLAUDIA AQUINO, PRESUNTA EX DI BASTIAN, NUOVO FIDANZATO DI ILARY BLASI, DISTILLA UN PO' DI FIELE: “LE FOTO DI LUI CON ILARY? SONO STATE UNA DOCCIA GELATA. VORREI SAPERE QUANDO L’HA CONOSCIUTA, NOI PASSAVAMO INSIEME OGNI WEEKEND. IL PRIMO FINE SETTIMANA CHE NON ABBIAMO PASSATO INSIEME LUI L’HA PASSATO CON LEI...”

Il suo nome è Bastian, è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. Il suo profilo Instagram è @bas.mupe, e qui è seguito da un migliaio di follower. Più o meno. Finora erano solo queste le informazioni relative al presunto nuovo compagno di Ilary Blasi, con cui l’ex signora Totti è stata fotografata dal settimanale Chi a Zurigo in un lussuoso hotel a cinque stelle.

Finora, appunto. Perché iniziano a trapelare ulteriori informazioni sul conto dell’imprenditore. “Mupe”, come si presenta su Instagram, altro non è che l’unione delle iniziali del suo doppio cognome: Muller Pettenpohl.

Lavora con grande impegno nella società di famiglia, la Pettenpohl, fondata nel 1874. Come si legge sul sito ufficiale, questa è “un’azienda rispettata a livello nazionale e internazionale per la perforazione di pozzi profondi”, e costruisce pozzi per acqua potabile, industriale e minerale nonché per la disidratazione. Ma non è tutto.

Insieme a un socio, Alexander Wirsing Bastian, considerato un uomo di spessore e solido, gestisce un’azienda pubblicitaria che si chiama MainKinzig LED la quale si occupa, appunto, di pubblicità digitale con cartelloni pubblicitari a LED. Un’impresa di grande impatto, grazie alla sua creatività.

Entrambe le attività hanno sede a Wachtersbach, una cittadina a cinquanta chilometri da Francoforte. Insomma, Bastian è un imprenditore di talento, apprezzato e rispettato. E il lato sentimentale? Se la vita professionale è riservata, quella privata è blindata. Novella 2000 ha però raccolto le confidenze di una giovane italiana che racconta di avere avuto con lui una frequentazione prima dell’entrata in scena di Ilary Blasi.

Lei si chiama Claudia Aquino e ha ventiquattro anni. Di mamma polacca e papà italiano, è nata a Francoforte dove vive. Grazie a suo amico, che è anche un amico di Novella 2000, Claudia ci ha raccontato l’infrangersi delle sue illusioni conseguente alla pubblicazione degli scatti tra la Blasi e Bastian.

Partendo dal loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti nel bar di un hotel a Francoforte, di proprietà di un mio amico. Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico. Poi però, guardandomi bene, si è reso conto che gli piacevo, dunque il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi”.

Una storia breve: ma lei si era innamorata?

“Ci stavamo conoscendo: siamo usciti spesso a cena, siamo andati al cinema, sono stata più volte a casa sua a Gelnhausen, che si trova a trenta minuti da Francoforte. Lui mi diceva sempre che io sono una donna davvero top, che ho una presenza ‘troppo figa’. Ogni volta che entrava con me in qualche bar vedeva come ci guardavano e questo gli piaceva, credo”.

Descrive un rapporto breve, ma intenso, Claudia. Le abbiamo chiesto delle foto di voi due insieme e lei non ne ha. Molto strano in tempi di selfie e social.

“Perché le ho cancellate tutte quando all’improvviso si è allontanato da me”.

Un giorno lui non l’ha più chiamata?

“È successo tutto all’improvviso. Siamo usciti insieme, di venerdì sera, insieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”.

Be’, non è che si sia comportato male: non si è trovato, ed è andato altrove.

“Un uomo di trentasei anni non dovrebbe comportarsi così”.

Cosa le piaceva di Bastian, allora?

“Con lui si poteva parlare: a lui è mancata la mamma, a me mio padre, e per questo abbiamo avuto delle conversazioni intime, profonde”.

Lei sa quando Bastian ha conosciuto Ilary Blasi? E magari dove?

“Credo che si conoscessero da un po’. Ma non lo so con certezza. Per me quelle foto di Chi sono state una doccia gelata”.

Dunque dopo averle viste l’ha chiamato? Gli ha chiesto spiegazioni?

“No no no. Non ho fatto niente. Vorrei sapere quando l’ha conosciuta, perché in pratica noi passavamo insieme ogni weekend. E il primo weekend che non abbiamo passato insieme lui l’ha passato con lei”.

E a Ilary, cosa direbbe?

“Che a lui non piacciono le donne di quarantuno anni. A lui piacciono le donne più giovani”.

Questo lo dice lei. Si rende conto che non ci ha fornito una prova della vostra frequentazione?

“Ormai è andata così”.