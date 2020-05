“DA LUNEDÌ IN VENDITA MASCHERINE A 50 CENTESIMI IN TUTTA ITALIA” - IL COMMISSARIO DOMENICO ARCURI ANNUNCIA LA NUOVA FASE SULLE PROTEZIONI INDIVIDUALI: “DA LUNEDÌ ARRIVERANNO ANCHE 150MILA TEST SIEROLOGICI: INVITO GLI ITALIANI A NON ABBASSARE LA GUARDIA, VI IMPLORO. I RISULTATI DEI TEST SIEROLOGICI SARANNO ANONIMI, NELLA PIENA TUTELA DELLA LEGGE SULLA PRIVACY. ABBIAMO ANCHE ACQUISTATO ALTRI 5 MILIONI DI CAMPIONI CHE DISTRIBUIREMO NEI PROSSIMI 2 MESI”

Da www.leggo.it

Fase 2, il commissario Domenico Arcuri annuncia in conferenza stampa: «Da lunedì in vendita mascherine a 50 centesimi in tutta Italia». Saranno in vendita in 50mila negozi della grande distribuzione in Italia. «Da lunedì arriveranno anche 150mila test sierologici: invito gli italiani a non abbassare la guardia, vi imploro».

«Da lunedì comincia la cosiddetta fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile». Lo ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri in conferenza stampa.

«I risultati dei test sierologici saranno anonimi, nella piena tutela della legge sulla privacy. Abbiamo anche acquistato altri 5 milioni di campioni che distribuiremo nei prossimi 2 mesi», ha concluso Arcuri.

Nella conferenza stampa di oggi, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha ringraziato le aziende che hanno permesso la realizzazione dei macchinari per la produzione delle mascherine, «a partire dalla Ima di Alberto Vacchi e del suo staff» e «dalla Fameccanica del Gruppo Angelini». Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Fca e Luxottica che - ha detto - «hanno messo a disposizione il loro know-how, le loro risorse e le loro intelligenze per ospitare molte delle macchine che stiamo producendo».

