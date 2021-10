“LUSSO RILASSANTE” CHE FA RIMA CON “CENA ELEGANTE" - LA SATIRA FEROCE DI CAPPELLANI SULLA LIAISON BOCCASSINI-FALCONE - "UNO SI IMMAGINA FALCONE, PER TUTTO IL TEMPO, CON GIANNA NANNINI NELL’ORECCHIO E I CAPELLI RICCI DELLA BOCCASSINI NEL NASO CHE GLI PRUDONO, COL BRACCIO ADDORMENTATO E LA BOCCASSINI CHE SI STRUSCIA E CANTICCHIA. MA C’E’ UNA DOMANDA CHE MI FRULLA IN TESTA: “QUELLA SERA SULL’AEREO CHI…”

Ottavio Cappellani per la Sicilia

ilda boccassini giovanni falcone

E niente. Da quando è venuta fuori questa cosa della Boccassini e di Falcone c’è una domanda che mi frulla in testa, che in realtà non è una domanda, ma una battuta, un “joke”, un “punch”, della quale io stesso mi vergogno, come se ci fosse un pazzo battutista che si è impadronito del mio cervello e mi suggerisce cose indicibili, frasi capaci di rovinarti a vita, battute che sembrano fatte apposta per sollevare uno shit-storm al quale anche io parteciperei con entusiasmo e indignazione e rivolta e scandalo e ripugnanza e ancora adesso, mentre sto scrivendo, non so se farò questa battuta all’interno di questo articolo, ma penso di no. Cioè… no, no, penso proprio di no.

ottavio cappellani

Sicuramente deve essere questo turpe individuo che abita una parte del mio cervello che mi costringe a maratone su Netflix dei peggiori “comedian”, da Louis C.K. a Dave Chapelle a Jim Jeffreries a Ricky Gervais e non mi fanno bene: non mi fanno bene tutti quei discorsi sulla comicità che non ha limiti e che non deve tenere conto dell’offesa che potrebbe suscitare.

UNA GIOVANE ILDA BOCCASSINI

Perché poi io mi ritrovo, vergognandomi, a pensare che è stata la Boccassini a dare la stura alla faccenda, non io, e che obbiettivamente e indubbiamente la scena fa ridere, no dico, fa ridere molto (lo so che tra di voi ci sono quelli che dicono “sono indignat*, a me non fa ridere per niente”), lei con tutta quella capigliatura riccia sull’aereo per l’Argentina, in quel “lusso rilassante” - lo ha detto la Boccassini, mica io, “lusso rilassante”, che poi fa rima con “cena elegante” e ci si potrebbe scrivere un’ora di stand-up solo su questa frase, “lusso rilassante” - appoggiata per tutto il tempo, dico “per tutto il tempo”, dall’Italia all’Argentina, sulla spalla di Giovanni Falcone, ascoltando Gianna Nannini, che uno si immagina Falcone, “per tutto il tempo”, con Gianna Nannini nell’orecchio e i capelli ricci della Boccassini nel naso che gli prudono, col braccio addormentato e la Boccassini che si struscia e canticchia.

ILDA BOCCASSINI LA STANZA NUMERO 30

Dico, già questi pensieri non andrebbero fatti su due magistrati, impegnati nella lotta alla mafia, uno dei due ucciso anche dalla mafia, insieme alla scorta e alla moglie, che poi uno, anzi non “uno”, io! - e di questo mi vergogno non potete immaginare quanto – gli viene di pensare alla moglie di Falcone che mette la cassetta di Gianna Nannini in macchina e Falcone che si chiede se non sia un avvertimento trasversale o una cosa del genere, e queste cose NON si dovrebbero pensare di due magistrati, di cui uno ammazzato dalla mafia, ma non è colpa mia se ci penso, ma della Boccassini, e nonostante questo non riesco ad assolvermi.

Perché la domanda che mi gira in mente da due giorni, è molto peggio di questi pensieri assurdi e malati che mi invadono il cervello, e mentre sono ancora cosciente mi dico “no, quella domanda, cioè quella battuta, no, non puoi farla, te ne pentiresti”. E infatti non la faccio e me la tengo per me.

(Ma quella sera, sull’aereo, il GHB chi l’ha portato?).

ilda boccassini ILDA BOCCASSINI Ilda Boccassini CAPPELLANI ilda boccassini