“MA CHE CA*ZO, SI SONO TUTTI IMPAZZITI?” – LE DIVERTENTI REAZIONI ALLO SCHERZO DELLO YOUTUBER BASHIR DOKHOV CHE HA APPESO UNA GIGANTOGRAFIA DI PUTIN NELL’ASCENSORE DI UN PALAZZO IN RUSSIA – C’È CHI SCAPOCCIA E INIZIA A BESTEMMIARE, CHI IRONIZZA FACENDOSI FOTOGRAFARE IN GINOCCHIO DAVANTI ALLO “ZAR” E CHI IRONIZZA: “AVRÀ DELLE TELECAMERE NEGLI OCCHI, COSÌ CI TIENE TUTTI SOTTO CONTROLLO…” - VIDEO

L'idea di Bashir Dokhov, popolare youtuber russo, era semplice: appendere una gigantografia del volto di Vladimir Putin nell'ascensore di un palazzo e riprendere con una telecamera le reazioni dei condomini, il risultato è esilarante.

Il video che ripropone le reazioni più divertenti ha superato i due milioni di visualizzazioni sul canale YouTube del blogger denominato Babuli qui ripreso dal canale di Radio Free Europe/Radio Liberty.

Il comune denominatore è lo shock, c'è poi chi si lascia andare a improperi - "ma che c..., sono tutti impazziti?!" - chi invece reagisce con sarcasmo a sfondo politico - "Avrà delle telecamere negli occhi, così ci tiene tutti sotto controllo" - chi ironizza trattando l'immagine come fosse una "icona sacra" e si fa immortalare in ginocchio con le mani protese verso lo "zar" Putin.

Infine c'è chi, più pragmaticamente, dopo essere ammutolito alla vista del ritratto, cerca di capire come rimuoverlo.

