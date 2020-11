“MA COME, LI METTONO LÌ PER CONTROLLARE NOI E POI FANNO CERTE COSE?” – ANCHE I ROM DEL CAMPO NOMADI DI TOR DI QUINTO SFOTTONO I DUE VIGILI URBANI PORCELLONI CHE SI SONO ACCOPPIATI NELL’AUTO DI SERVIZIO LASCIANDO LA RADIO ACCESA: “NON LI ABBIAMO VISTI, MA È UNO SCANDALO, PORTANO UNA DIVISA ED ERANO IN SERVIZIO” – APERTE DUE INCHIESTE PARALLELE DOPO LA NOTIZIA PUBBLICATA DA “LEGGO”

SESSO NELL'AUTO DI SERVIZIO DAVANTI AL CAMPO ROM, I NOMADI: «MA I VIGILI NON DOVEVANO CONTROLLARE NOI?»

Emilio Orlando e Franco Pasqualetti per www.leggo.it

Due inchieste parallele. Una disciplinare interna, l’altra penale che a giorni verrà assegnata al pool di magistrati che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione.

Dopo lo scandalo della coppia di agenti della polizia Roma Capitale del gruppo Cassia, intercettati mentre facevano sesso in orario di lavoro dentro una macchina di servizio, gli atti sono stati inviati in Procura.

L’episodio sarebbe avvenuto a fine agosto in una piazzola davanti l’area che era stata occupata abusivamente del campo nomadi di Tor di Quinto, che era stata bonificata qualche giorno prima.

I due agenti, di 52 anni lui e di 40 lei (figlia di una ex dirigente di massimo livello del Corpo della polizia municipale e ora responsabile di un altro dipartimento del Campidoglio) sono stati già trasferiti in via cautelativa dal comandante generale Stefano Napoli.

Uno al tredicesimo e l’altra al quattordicesimo gruppo in attesta di ulteriori sviluppi. Tra i reati che si profilano, oltre al peculato d’uso legato all’auto di servizio per scopi personali ci sarebbe anche quello di interferenze illecite nella vita privata.

Sembrerebbe infatti che, l’atto sessuale consumato durante il turno di servizio oltre ad essere stato “captato” dalla radio ricetrasmittente digitale di cui sono dotate le “volanti” dei vigili, sarebbe stato anche oggetto di una intercettazione ambientale abusiva, registrata con una penna all’interno della quale c’era una microspia.

La cimice sarebbe stata messa da qualcuno prima del servizio e ritirata quando i due amanti clandestini erano rientrati in ufficio. Insomma, una sorta di spy story, i cui contorni sono ancora oscuri e che riserverà a breve altri importanti colpi di scena. La registrazione, infatti, è stata consegnata con un esposto anonimo al Comando.

I ROM: "MA NON DOVEVANO CONTROLLARE NOI?"

«Ma come li mettono lì per controllare noi e poi fanno certe cose?». Si mette le mani nei capelli Florian Nicolic, uno degli abianti del campo nomadi di Tor di Quinto. La notizia di Leggo ha fatto il giro del campo e tutti, giornale alla mano, commentato tra lo scherno e la rabbia. «Non li abbiamo visti fare sesso - racconta Nicolae - ma è veramente uno scandalo, portano una divisa ed erano in servizio...».

C’è poi chi la butta sullo scherzo: «A saperlo che quelli facevano zum zum (mima il gesto con la mano, ndr) - sorride Dimitri - ne approfittavamo per uscire indisturbati, tanto quelli avevano altro a cui pensare. Altro che a noi nomadi...».

Taccuini e macchine fotografiche non sono ben viste qua, ma c’è chi fa polemica: «Per una volta voi giornalisti non state qua per noi, ma per altri soggetti... se trovate anche il filmato fatecelo arrivare, così ridiamo un po’».

