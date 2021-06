“MA COME LO TIENI QUEL BAMBINO?” – LA BOMBASTICA EMILY RATAJKOWSKI POSTA SU INSTAGRAM UNA FOTO CON IL PICCOLO SYLVESTER APOLLO PER SPONSORIZZARE IL SUO BRAND DI COSTUMI, MA VIENE SOMMERSA DALLE CRITICHE PER COME TIENE IN BRACCIO IL FIGLIO – UNA SHITSTORM ESAGERATA CHE HA COSTRETTO LA MODELLA A BLOCCARE I COMMENTI: IN REALTÀ A SCATENARE TANTA FEROCIA È…

Barbara Rossetti per "www.iodonna.it"

emily ratajkowski e il figlio 8

Che fosse tornata in forma perfetta subito dopo il parto già si sapeva, ma adesso l’ennesimo post in bikini di Emily Ratajkowski suscita molte polemiche. Il popolo del web si scalda per il modo in cui la top model 30enne tiene in braccio il piccolo Sylvester Apollo. Ma non solo.

Emily Ratajkowski, la foto che fa discutere il web

Il 7 giugno Emily Ratajkowski ha compiuto 30 anni e per festeggiare ha postato su Instagram una serie di foto in cui posa con il piccolo Sylvester Apollo Bear. Per celebrare al meglio, indossa un bikini del suo brand di swimwear Inamorata Woman in pendant con il costumino del figlio primogenito nato a inizio marzo.

emily ratajkowski 1

Nel patio in giardino la top model americana tiene in braccio il neonato ma qualcosa non torna, i fan insorgono per come non gli regge la testa. Un gesto fondamentale con i bambini di pochi mesi. Probabilmente lei stava cercando di non mostrare il viso del nascituro, ma si sa, i social sono rapidissimi a reagire. E parte la valanga di commenti – ora disattivati – che la criticano anche per quel fisico troppo perfetto.

Una forma troppo smagliante

Del resto era già successo. Poche settimane dopo la nascita di Sylvester Apollo era stata contestata pubblicamente anche da personaggi famosi per quel ventre troppo piatto e con la pelle troppo perfetta senza l’ombra di smagliature.

emily ratajkowski e il figlio 5

Questo standard, secondo molti, fa sentire inadeguate le neo mamme comuni mortali alle prese – tra le varie – con i vestiti di prima della gravidanza che non entrano più anche per parecchi mesi. Ma è giusto criticare così Emily Ratajkowski? Una fan commenta: «A tutte le mamme che si sentono inadeguate: che senso ha prendersela con lei? Non ha diritto a mostrare il suo corpo solo perché è in forma?

Ogni fisico è diverso, gli standard semplicemente non esistono. C’è chi torna in forma dopo il parto in pochissimo tempo e chi ci mette di più. Così è la vita, focalizziamoci invece sulla felicità per il nuovo arrivo in famiglia».

