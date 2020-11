“MA FARLO CREPÀ NO, EH?” - UN EGIZIANO SPACCA CON UNA SPRANGA I VETRI DI 56 AUTO PARCHEGGIATE A ROMA E RISCHIA IL LINCIAGGIO DELLA FOLLA: “DATEJE UNA PISTOLETTATA” – UN RAGAZZO LO HA PRESO A CALCI, MENTRE IL CARABINIERE CHE LO AVEVA FERMATO LO TENEVA A TERRA IN MANETTE: “SMETTETELA, COSÌ MI METTETE IN DIFFICOLTÀ” - VIDEO

Da www.blitzquotidiano.it

egiziano rischia il linciaggio a roma 7

“Fermi, così ci mettete in difficoltà”, ha urlato il carabiniere che ha sottratto l’egiziano dal linciaggio. In un video lanciato della pagina Facebook “Roma fa schifo” documenta cosa è avvenuto subito dopo la cattura del quarantenne egiziano.

egiziano rischia il linciaggio a roma 4

Toni molto accesi: “Ma farlo crepà no, eh?”. “Lo dovete ammazzà!”. “Dateje una pistolettata!”. A un tratto si è temuto che qualcuno cominciasse a picchiarlo passando di fatto a un linciaggio nei confronti dell’egiziano. Un ragazzo ha anche dato un calcio in direzione del volto dello straniero. “Smettetela, così ci mettete in difficoltà!”, ha detto il carabiniere che teneva a terra il fermato, in manette.

egiziano rischia il linciaggio a roma 3

Intanto il maresciallo ha controllato la situazione. In Rete, subito dopo, si è scatenato il dibattito. Molte le ironie contro gli abitanti del palazzo di via dei Colli Albani, accusati prima di filmare e poi correre in strada a cose fatte.

Le urla e le proteste dei residenti

Ogni 4 o 5 secondi, man mano che il soggetto andava avanti nella strada, un’altra auto veniva spaccata. “Ahò, ma che stai a fa’!”. “Li mortacci…”. “Questo è pazzo!”. “Basta, te pijasse ‘n colpo!“, avevano urlato i residenti in strada o dai balconi. Ma lui era andato avanti come se niente fosse.

egiziano rischia il linciaggio a roma 1

Decine le chiamate al 112: giunti in pochi minuti, i militari della stazione Tuscolana avevano trovato una lunga scia di vetri schizzati un po’ ovunque sulla carreggiata. L’uomo intanto si stava allontanando con la spranga in mano. Calmato solo davanti ai carabinieri: ha posato la sbarra a terra e senza opporre resistenza si è fatto arrestare.

egiziano rischia il linciaggio a roma egiziano rischia il linciaggio a roma 2 egiziano rischia il linciaggio a roma 5 egiziano rischia il linciaggio a roma 6 egiziano rischia il linciaggio a roma