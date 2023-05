“MA PROPRIO ORA LO DEVI FARE” – PURE DAMIANO SI È ROTTO LE PALLE DI GIORGIA SOLERI: IL FRONTMAN DEI MANESKIN, VISIBILMENTE INFASTIDITO, HA RIPRESO LA FIDANZATA CHE, MOLLATI I PANNI DA ATTIVISTA (DE CHE?), ORMAI FA L’INFLUENCER IN PIENA REGOLA E PASSA IL TEMPO A CHIEDERE CONSIGLIO AI SUOI FOLLOWER – LUI SI E' INNERVOSITO PER IL CELLULARE PUNTATO ADDOSSO E LEI HA RISPOSTO PICCATA: “MA PERCHÉ SCUSA? CHE FASTIDIO TI DÀ?” … - VIDEO

Damiano David sbrocca con la fidanzata giorgia soleri

Estratto dell'articolo da www.liberoquotidiano.it

damiano david sbrocca con giorgia soleri 9

"Proprio mentre sto facendo manovra devi fare le storie? Cioè non ho capito": Damiano David, frontman dei Maneskin, lo ha detto alla fidanzata Giorgia Soleri mentre quest'ultima era impegnata a parlare con i suoi follower su Instagram. L'influencer e attivista si trovava in auto col compagno quando ha chiesto ai suoi seguaci un consiglio prima di andare dal parrucchiere.

La Soleri ha detto di non sapere se tagliare o meno i capelli nella parte posteriore, in particolare non riusciva a decidere se lasciarli crescere dove li aveva rasati o se rasarli nuovamente. "Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa…", ha detto in una storia su Instagram. A quel punto il fidanzato l'ha ripresa. E lei, risentita, ha risposto: "Ma perché scusa? Che fastidio ti dà?".

[...]

damiano david sbrocca con giorgia soleri 8 damiano david sbrocca con giorgia soleri 1 damiano david sbrocca con giorgia soleri 2 damiano david sbrocca con giorgia soleri 3 damiano david sbrocca con giorgia soleri 4 damiano david sbrocca con giorgia soleri 5 damiano david sbrocca con giorgia soleri 6 damiano david sbrocca con giorgia soleri 7