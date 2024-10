Estratto da www.leggo.it

Da mesi su giornali e radio a raccontare i suoi grandi guadagni grazie a OnlyFans, aveva attirato le attenzioni del fisco italiano: Mady Gio, all'anagrafe Madalina Ioana Filip, varesotta di origini romene, si è beccata nei giorni scorsi una denuncia della Guardia di Finanza per una presunta evasione fiscale da circa 1,5 milioni di euro. In un'intervista a Le Iene, in onda domenica 13 ottobre su Italia 1, la ragazza si difende[…] A intervistarla Gaston Zama, in videochiamata con la content creator che si trova in Messico per "lavoro".

MADY GIO: «NON HO EVASO IL FISCO»

«Sei scappata in Messico per sfuggire dal fisco?», le chiede la "iena" Zama. «No», risponde ridendo. In Svizzera, dice, si era trasferita «come globalista, che vuol dire che il mio commercialista tratta con lo Stato svizzero un forfait annuale in cui tu paghi una tassa fissa fino a un certo punto di soldi che prendi». Nel suo caso «460mila euro, entro un limite raggiunto dei soldi guadagnati e nel mio caso erano due milioni di euro».

«Tu prima che ti trasferissi in Svizzera hai bussato e hai detto ‘signori io nel 2022 potrei guadagnare due milioni di euro quante tasse nel caso mi fareste pagare?’ E la Svizzera ti ha risposto che ‘con 460mila euro a fronte di due milioni di guadagni siamo a posto’?», chiede Zama. «Nel mio caso anche se poi nei prossimi mesi non avessi guadagnato niente, avrei comunque dovuto pagare quei soldi». Soldi che, spiega, «ho pagato sempre.

Tutti gli anni».

«Però da quello che si capisce dal lavoro emerso della Guardia di Finanza quei 460mila euro li avresti dovuti dare in Italia, non alla Svizzera», rincara la dose la Iena. «Secondo loro si, però io abito in Svizzera non capisco perché li debba all’Italia». Ma il trasferimento in Svizzera non era stato forse una furbata per scappare dal fisco italiano? «Non è così anche perché voi Iene mi siete venuti anche a trovare l’anno scorso e avete visto la casa. Cioè non avrebbe senso prendere una casa del genere far finta di abitare lì, sarebbe da buttar via i soldi, non è così». «Sono innamorata della Svizzera, anche perché sto con un ticinese», insiste Mady.

[…] «Sono tranquilla - conclude la giovane - perché so che faccio le cose giuste e di non aver mai fatto niente di male. Comunque ci tengo a dire che se ci fosse qualche errore, nessun problema, si paga tutto».

