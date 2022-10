“MA QUELLO È BORIS JOHNSON” – IN INGHILTERRA SONO CONVINTI CHE L’EX PREMIER TORNERÀ A DOWNING STREET! LA PROVA? APPARE ANCHE NEI PIATTI DI POLLO AL CURRY! È SUCCESSO A UN BADANTE, JONATHAN HOITINGA, CHE HA VISTO IL FACCIONE DI “BOJO” MENTRE STAVA PREPARANDO LA PRELIBATEZZA A UN SUO CLIENTE. LUI PENSA CHE SIA UNA “PREMONIZIONE”: SARÀ DAVVERO COSÌ O È SOLO UNO SVALVOLONE CHE VOLEVA IL SUO QUARTO D’ORA DI CELEBRITÀ?

“Ma quello è Boris Johnson!”. Un badante inglese stava preparando un piatto di pollo al curry quando improvvisamente è trasalito: il cibo aveva assunto la forma della testa dell’ex premier britannico. Secondo l’uomo, Jonathan Hoitinga, sarebbe una “premonizione” del ritorno di “BoJo” a Downing Street.

La notizia ha fatto il giro dei media inglesi, che hanno intervistato Hoitinga. Il quarantenne, che vive e lavora a Leatherhead, nel Surrey, ha raccontato: "Stavo preparando la cena per uno dei miei clienti a casa loro. Mi ha detto espressamente che voleva che il riso e il curry fossero separati. Quando sono andato a prendere il piatto, l'ho visto. Ho detto: ‘Oh, sembra una faccia. Sembra Boris’. L'ha trovato divertente. Ha detto che gli assomigliava e poi ha detto: ‘Beh, ora lo mangio’.

Hoitinga ha detto che, sebbene abbia votato per l'ex leader dei conservatori alle elezioni del 2019, non lo sosterrà di nuovo, se la sua “premonizione” fosse azzeccata. "Potrebbe essere un segno, non si sa mai. Non sono un suo grande fan, ma non mi sorprenderebbe se tornasse in politica con quello che sta succedendo ora. Mi piaceva e ho votato per lui, sarò sincero. Ora che ho visto come si è comportato, non voterei più per lui. L'ho sempre trovato divertente, fa ridere, ma ci vuole qualcuno di più serio alla guida del Paese. Va bene se ha intorno a sé le persone giuste. Comunque non potrebbe fare peggio di Liz Truss".

