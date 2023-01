“MA SIAMO SICURI CHE MESSINA DENARO SIA UN ASSASSINO?" - VITTORIO FELTRI LA SPARA GROSSA E VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE PERCHÉ PARLA DI MAFIA COME AL BAR DELLO SPORT: “PERCHÉ MAI NEL PAESELLO DOVE ABITAVA NON È STATO IDENTIFICATO E DENUNCIATO?” – RINFRESCHIAMO LA MEMORIA A FELTRI? IL BOSS È SOTTO PROCESSO PER LA STRAGE DI CAPACI, PER LA MORTE DEL PICCOLO GIUSEPPE DI MATTEO, IL BIMBO SQUAGLIATO NELL’ACIDO E…

"Ma siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino?". E' il provocatorio tweet scritto da Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e capolista a Milano per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali in Lombardia, che ha scatenato numerose reazioni negative su Twitter e nel mondo politico. "Messina Denaro se è un assassino perché mai nel paesello dove abitava non è stato identificato e denunciato?" ha poi aggiunto scatenando altre reazioni.

Online c'è chi chiede un intervento di Twitter o dell'Ordine dei Giornalisti "per mettere fine a queste letture che offendono tutte le vittime della criminalità".

Reazione immediata anche da parte di Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra: "Feltri deve scusarsi immediatamente e FdI deve subito prendere le distanze ritirando la sua candidatura - ha commentato - . La sua è una frase indegna e non ho parole per esprimere il mio disgusto. Non ci sono giustificazioni di sorta". […]

L'ex direttore de Il Giornale è poi successivamente intervenuto sulle reazioni: "Questo signore viveva lì, in quel paesino, e nessuno se n'è accorto? Non fatemi ridere. Uno vive non so per quanti anni in un paese di 13-14mila abitanti, che è un quartiere piccolo di Milano e nessuno se ne accorge... Normale non è. La mia domanda non è così stolta. E poi è una domanda, uno non può neanche porsi una domanda? Allora siete cretini o non siete capaci di fare il vostro mestiere".

