“MACBETH? UN LUSSO CULTURALE, ARTISTICO ED ECONOMICO” - MICHELE SERRA SULLA “TASSA” CHE ABBIAMO PAGATO PER LA PRIMA DELLA SCALA: “MACBETH HA MESSO LE MANI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI? CERTO CHE SÌ, LA SCALA VIVE ANCHE GRAZIE AI QUATTRINI PUBBLICI. QUEL PALCO SEMOVENTE, QUELLE MAESTRANZE DEGNE PER NUMERO DI UNA FABBRICA MEDIO-GRANDE, QUEL CAST SONTUOSO, SONO UN LUSSO? SÌ, CERTO. FINO A CHE POTREMO CONCEDERCENE QUALCUNO, DI LUSSO, E METTERLO A DISPOSIZIONE DI OGNI CASA E DI OGNI BAR, VORRÀ DIRE CHE SIAMO, COME SOCIETÀ, ANCORA VIVI…”

Michele Serra per “la Repubblica”

MACBETH

La cosa davvero unica, di questa come delle precedenti prime scaligere, è che tutti evitano di domandare, almeno in pubblico, "quanto costa". Costa sicuramente più di quanto incassa (non di quanto vale) ed è un vero miracolo che un teatro, almeno lui, possa prendersi una licenza dall'ininterrotto fare di conto che è diventato il solo vero discorso mainstream della politica.

macbeth alla scala 6

Ovviamente anche la Scala ha i suoi bilanci da far quadrare, con fantasia e con affanno. Sponsor munifici, diritti televisivi, soci pubblici e privati ai quali rendere conto. Ma la magnificenza del prodotto, indifferente ad ogni lesina e ad ogni calcolo, non è mai in discussione, come avviene per certe celebrazioni, certe cerimonie, che hanno evidentemente un valore aggiunto non valutabile in denaro, e per le quali spesso ci si spianta ben oltre la misura suggerita dalle circostanze.

macbeth alla scala 2

A meno che mi sia sfuggito, nei tantissimi commenti sul Sant' Ambrogio scaligero non c'è stata traccia di quella frase volgarissima - "mettere le mani nelle tasche degli italiani" - che è la giaculatoria che accompagna ogni tassa, ogni prelievo, ogni misura economica, ogni spesa, non importa se legittima o arbitraria, utile o inutile. Macbeth ha messo le mani nelle tasche degli italiani? Certo che sì, la Scala vive anche grazie ai quattrini pubblici.

macbeth alla scala 3

Quel palco semovente, quell'elettronica astronautica, quelle maestranze degne per numero di una fabbrica medio-grande, quel cast sontuoso, sono un lusso? Sì, certo, sono un lusso. Un lusso culturale, un lusso artistico, un lusso economico. Fino a che potremo concedercene qualcuno, di lusso, e metterlo a disposizione di ogni casa e di ogni bar, vorrà dire che siamo, come società, ancora vivi.

