23 mag 2022 08:27

“LA MAGGIORANZA È SEMPRE IN ERRORE” - SOLITO POST CRIPTICO DI BEPPE GRILLO SUL BLOG: QUESTA VOLTA OSPITA UN INTERVENTO DEL MENTAL COACH PAUL RULKENS, E NEL MOVIMENTO SCATTA LA CACCIA A CAPIRE IL SIGNIFICATO RECONDITO DELLE SUE PAROLE. IN PARTICOLARE, UN PASSAGGIO DOVE VIENE CITATO EINSTEIN: “COLUI CHE SEGUE LA FOLLA NON ANDRÀ MAI PIÙ LONTANO DALLA FOLLA. COLUI CHE VA DA SOLO SI TROVERÀ IN LUOGHI DOVE NESSUNO È MAI ARRIVATO”. È UN MESSAGGIO IN CODICE RIFERITO ALLA GUERRA IN UCRAINA E LA NATO?