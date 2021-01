“MAMMA, FINIRAI IN PRIGIONE” - VOLANO GLI STRACCI TRA KELLYANNE CONWAY, EX CONSIGLIERA DI DONALD TRUMP, E LA FIGLIA SEDICENNE CLAUDIA CHE HA ACCUSATO LA MADRE DI AVER PUBBLICATO UNA SUA FOTO IN TOPLESS SU TWITTER: POCHI GIORNI PRIMA LA 16ENNE AVEVA MINACCIATO DI PUBBLICARE VIDEO PER DIMOSTRARE CHE LA MADRE ERA UNA VIOLENTA – MA 24 ORE LE VAGONATE DI MERDA, L’ADOLESCENTE HA FATTO UN PASSO INDIETRO E… - VIDEO

DAGONEWS

claudia conway kellyanne conway

Volano gli stracci tra Kellyanne Conway, ex consigliera di Donald Trump, e sua figlia sedicenne Claudia che ha accusato su TikTok la madre di aver pubblicato una sua foto in topless su Twitter. «Finirai in prigione» aveva tuonato la ragazzina prima di fare un clamoroso passo indietro il giorno dopo, scusandosi di aver pubblicamente accusato la madre.

«Ho fede e so che mia madre non metterebbe mai qualcosa del genere su Internet. Io e mia madre litighiamo come madri e figlie, ma ci amiamo anche come madri e figlie e io l'amo. Ieri, quando sono stata informata della situazione, ero sconvolta e ho reagito in modo molto irrazionale e impulsivo ed è qualcosa di cui mi dispiace. So che mia madre non pubblicherebbe mai una cosa del genere e non farebbe mai qualcosa che mi ferisca in modo intenzionalmente e credo che sia stata hackerata».

kellyanne conway e donald trump

Ma le accuse di lunedì si aggiungono a quelle fatte una settimana fa quando la ragazzina aveva minacciato di pubblicare "ore e ore" di filmati che, secondo lei, dimostrano che la madre è una "violenta". Ma nel suo video di oggi, Claudia ha implorato i suoi 1,6 milioni di follower di "smetterla di contattare le autorità" e smetterla di "incitare alla violenza e all'odio" contro la sua famiglia. Claudia, inoltre, ha voluto rassicurare tutti di non essere stata costretta a fare un passo indietro dai genitori: «Presumo che mia madre abbia scattato quella foto per usarla contro di me un giorno e poi qualcuno l'ha hackerata o qualcosa del genere perché nessuno aveva quella immagine».

