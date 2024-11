“LA MANCETTA DI LEONE SARÀ PARI AL MIO STIPENDIO” – CHIARA FERRAGNI VIENE PERCULATA DOPO UN POST SULLA CADUTA DEL PRIMO DENTINO DEL FIGLIO, IN CUI ANNUNCIA: “ORGOGLIOSA DELLA CADUTA DEL PRIMO DENTINO, TI LASCIO LA MANCETTA” – I COMMENTI DEI FOLLOWER SCATENATI: “AVRÀ RICEVUTO IL SUO PRIMO MILIONE”. “DENTRO QUELLA BUSTA C’È UN ASSEGNO DI 10 MILIONI, PIÙ IL 15% DELLE AZIONI DI CHIARA FERRAGNI S.R.L. E..."

Da www.dire.it

chiara ferragni e la mancetta per il figlio per la caduta del dentino 1

Leone ha perso il suo primo dente da latte: l’evento, in genere molto atteso da tutti i bambini del mondo a partire circa dai cinque-sei anni (Leone ne ha sei e mezzo), è arrivato anche per il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez (al secolo Federico Lucia). Si tratta di un dentino centrale dell’arcata inferiore, uno dei primi di solito a cadere nei bambini, come documenta la foto pubblicata dall’influencer sul proprio profilo Instagram.

Ma il punto è un altro: dopo la caduta di un dente, come per quasi tutti i bambini in Italia ma non solo, Leone ha ricevuto la visita del ‘topino’ dei dentini. A volte è il topino, a volte è la fatina: la cosa importante è che, quando passa (rigorosamente nella notte), porta ai bambini un soldino (un euro, due euro, in qualche caso cinque magari). Senonchè, nel caso di Leone, sui social gli utenti si sono scatenati a indovinare quanto varrà il soldino del bambino. E l’ironia scorre a palate.

chiara ferragni e la mancetta per il figlio per la caduta del dentino 2 chiara ferragni e la mancetta per il figlio per la caduta del dentino 4 CHIARA FERRAGNI chiara ferragni halloween 2024 3 chiara ferragni foto lapresse 4 chiara ferragni e la mancetta per il figlio per la caduta del dentino 3