“MANDARE MESSAGGI ALL’EX COME FEDEZ? UN PIANO COMMERCIALE” – ELETTRA LAMBORGHINI LANCIA STOCCATE AL VELENO AI COLLEGHI: “IO NON LO FAREI MAI, MA LA MUSICA HA BISOGNO DI MARKETING. ALCUNI ARTISTI SONO TROPPO LAMENTOSI, IO VIVO LA VITA CON IRONIA. AD ALTRI RODE CHE LE SCELTE FATTE PER ACCHIAPPARE IL PUBBLICO ALLA FINE FUNZIONANO. SCRIVERE I MIEI BRANI? NON SOLO BRAVA. IL TWERKING? NON VEDO LO SCANDALO. È COME SE SI CRITICASSE UNA SPACCATA…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

Elettra Lamborghini non ci ha mai giocato, «giuro, nemmeno da piccola». Eppure, il singolo che segna oggi il suo ritorno si chiama così: Dire, fare, baciare . Una collaborazione con Shade («mi serviva la sua voce») che si candida a diventare tormentone dell’estate. […]

Ha mai pensato di scrivere anche i suoi brani?

«Ho un team di compositori che mi segue dai tempi di Pistolero, di cui mi fido. Non sono brava a scrivere».

Nel brano dice che vuole essere trattata da regina per non far finire chi sta con lei come Shakira: lasciata.

«Ma sì, lo dico per scherzare. Non mi sento per nulla una regina anche se mi hanno definito la twerking queen».

Shakira, però, ha mandato dei messaggi al suo ex con le canzoni. Anche Fedez, di recente. Lei potrebbe mai?

«Non lo farei mai, se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni. Però la musica ha bisogno di hype, di marketing: dietro una canzone c’è un piano commerciale».

Pragmatica. L’hanno mai guardata con snobismo certi suoi colleghi per questo?

«Alcuni artisti sono troppo lamentosi, io dico di prenderla con più tranquillità e vivo la vita con ironia. Ad altri rode che le scelte fatte per acchiappare il pubblico alla fine funzionano, ma per fare musica ormai non basta più una bella canzone. Io stessa a volte mi sento una boomer».

Elodie, Annalisa, lei: è il momento delle donne?

«Sono contentissima per loro: se lo meritano, ce lo meritiamo. Noi donne dovremmo fare più collaborazioni per essere ancora più significative. Non è facile per noi: è bello vedere il loro successo».

Eppure ancora oggi le artiste sono spesso giudicate anche per il loro corpo. Lei ha sfidato tutti twerkando.

«Me ne sono sempre fregata: il twerk è un ballo, è come se si criticasse una spaccata.

Io non mi scandalizzo di niente e per me nulla è imbarazzante, ma poi: una come dovrebbe salire su un palco? I giovani sono più educati».

