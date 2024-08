30 ago 2024 15:40

“DI MARIA ROSARIA BOCCIA NON SO NULLA” – GIMMI CANGIANO, CHE COMPARE SVARIATE VOLTE SUL PROFILO DELLA “CONSIGLIERA” DI SANGIULIANO, PRENDE LE DISTANZE: “IO NON C'ENTRO NIENTE. SO CHI È, SO CHE È NATA A POMPEI. È LAUREATA. CI HA RACCONTATO DI AVERE ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI EVENTI” – “L’INTERGRUPPO PARLAMENTARE SULLA BELLEZZA? L’HO LASCIATO QUASI SUBITO, NON NASCEVA PER OCCUPARSI SOLO DI CHIRURGIA ESTETICA, MA DI CULTURA DELLA BELLEZZA IN GENERALE. POSSO SOLO DIRE DI NON AVER MAI VISTO BOCCIA AL MINISTERO DELLA CULTURA…”