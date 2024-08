“MARIO EUTIZIA È UN TRUFFATORE, NON CREDIAMO AI DELITTI CHE DICE DI AVER COMMESSO” – I DUBBI DEI FAMILIARI DEL “BADANTE-KILLER” NAPOLETANO, CHE SI È AUTOACCUSATO DI AVER UCCISO 4 ANZIANI PER “METTERE FINE ALLE LORO SOFFERENZE”: “A CHE PRO? E SE QUEI POVERETTI SONO STATI CREMATI, COME SI FARÀ A RISALIRE AL RESPONSABILE DELLA LORO MORTE” – DURANTE L’INTERROGATORIO, IL 47ENNE, HA CONFERMATO GLI OMICIDI, MA NON È RIUSCITO A FORNIRE I DATI ANAGRAFICI DI 2 DELLE PRESUNTE VITTIME…

1. BADANTE KILLER, I FAMILIARI: «MARIO EUTIZIA È UN TRUFFATORE FURBO, MA NON CREDIAMO AI DELITTI»

Estratto dell’articolo di Giuliana Covella per www.ilmattino.it

«Se ha deciso di pulirsi la coscienza, lo faccia fino in fondo. Io sono scettico dopo quanto abbiamo sentito alla tv». A parlare è uno zio della moglie di Mario Eutizia, originario di Barra. Una notizia che i familiari di Eutizia hanno appreso nel primo pomeriggio di ieri, guardando il telegiornale. Dal loro racconto, nella casa alla Duchesca dove il presunto killer risulta ancora residente, emerge il profilo di un uomo dalla spiccata «intelligenza», ma anche «scaltro ed egocentrico».

[…] LA TESTIMONIANZA

Al primo piano, dove s'intravedono balconi semichiusi e panni stesi, vivono Rosaria e Titta, rispettivamente moglie e figlia del 47enne che si è autodenunciato per quattro omicidi che avrebbe commesso tra il 2014 e il 2023. […] Quest'ultima, sposata con Mario dal 2000, affida allo zio F., che preferisce mantenere l'anonimato, i suoi stati d'animo e il suo sfogo.

[…] A detta dell'uomo Eutizia sarebbe una sorta di truffatore seriale: «Non credo abbia commesso questi delitti di cui si dice alla tv. Lui ha sempre fatto truffe, ai danni soprattutto di anziani. Ma anche della stessa figlia, a cui in passato ha sottratto alcune postepay, con la scusa di volerla rivedere mentre era a Cellole dal fidanzato. Ora perché si sarebbe deciso a confessare questi reati, ammesso che li abbia commessi?».

[…] «Lavoravamo insieme in una cooperativa edile, lui era bravo e non dava segni di squilibrio. Poi si allontanò e iniziò a truffare malcapitati in tutta Italia. Ma non ha nessun diploma di ragioneria - precisa - né competenze infermieristiche. In tutti questi anni ha prestato spesso assistenza a persone anziane, ma arrivare ad ucciderle mi pare assurdo. Anzi, mi chiedo a che pro? E se quei poveretti sono stati cremati, come si farà a risalire al responsabile della loro morte?».

I dubbi sulla motivazione che avrebbe spinto Eutizia a compiere un gesto simile assalgono F., che aggiunge: «Mario è sempre stato un uomo intelligente, furbo, che amava stare al centro dell'attenzione. Se ha ammazzato quegli anziani si deve andare fino in fondo, si deve indagare anche a Perugia dove ha trascorso molti anni». […]

2. IL BADANTE KILLER CONFERMA GLI OMICIDI AL GIP ++ 'LI HO UCCISI PER COMPASSIONE E PIETÀ'. MA NON AGGIUNGE ALTRO

(ANSA) - Ha ribadito di aver ucciso per compassione e pietà quattro anziani gravemente malati che assisteva come badante, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli su questi episodi, né ha parlato di altri casi di morti provocate tra i circa trenta anziani accuditi in dieci anni, il 48enne Mario Eutizia, in carcere a Santa Maria Capua Vetere da giovedì 22 agosto con l'accusa di omicidio plurimo. Eutizia, malato e molto provato fisicamente, si è presentato oggi davanti al gip del tribunale, Alessandra Grammatica, per l'udienza di convalida del fermo.

3. IL BADANTE KILLER CONFERMA GLI OMICIDI AL GIP (2)

(ANSA) - Gli avvocati Gennaro Romano e Antonio Daniele, legali di Eutizia, sottoposto a fermo quattro giorni fa, hanno dovuto portare il loro assistito a braccio nell'aula del carcere dove si è svolta l'udienza. "Non ce la faccio fisicamente dottoressa", ha detto l'uomo, affetto da diabete e da altre patologie, ma ha garantito la massima disponibilità a continuare a collaborare: "se dovesse venirmi in mente qualche altro altro particolare lo rivelerò subito alla Procura", ha aggiunto.

Il gip ha chiesto informazioni sull'attuale residenza di Eutizia, che da qualche mese, dopo aver chiuso a marzo l'esperienza di badante con il 96enne di Vibonati (la quarta vittima confessata), è senza fissa dimora. L'uomo si è separato da tempo dall'ex moglie, che vive a Napoli, e ha anche una figlia 25enne. Nelle prossime ore il gip deciderà se disporre il carcere per l'indagato o metterlo ai domiciliari in qualche struttura che lo possa curare e seguire maggiormente rispetto a quanto avviene in carcere.

4. CASERTA: BADANTE KILLER, GIP DISPONE TRASFERIMENTO ATTI A LATINA

(LaPresse) - Il procedimento a carico di Mario Eutizia, 47enne badante che si è autoaccusato dell'omicidio di quattro anziani da lui assistiti, passa alla Procura di Latina per competenza territoriale. Lo ha disposto il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica, dinanzi al quale questa mattina si è svolta l'udienza di convalida del fermo di Eutizia. Il 47enne ha confermato al gip quanto raccontato giovedì ai Carabinieri e al pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere circa i decessi di quattro anziani, ai quali avrebbe somministrato dosi quadruplicate di farmaci, a suo dire "per porre fine alle loro sofferenze".

Per due delle vittime è stato in grado di riferire i dati anagrafici corretti, si tratta di Luigi Di Marzio, 88enne morto a Casoria (Napoli) a dicembre 2023, e Gerardo Chintemi, 96enne morto a Vibonati (Salerno) nel marzo di quest'anno, mentre sono ancora da identificare gli altri due anziani, che sono deceduti circa dieci anni fa a Latina. Il gip ha revocato il fermo confermando però la custodia in carcere di Eutizia, e ha disposto il trasferimento degli atti alla Procura di Latina.