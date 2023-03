“MARTEDÌ MI ARRESTERANNO” – DONALD TRUMP SE NE ESCE SU “TRUTH” CON UN POST IN CUI SOSTIENE CHE SARÀ AMMANETTATO LA PROSSIMA SETTIMANA: COSA C’È DI VERO? DI SICURO I PROCURATORI DI NEW YORK STANNO CHIUDENDO L’INDAGINE SUI PRESUNTI PAGAMENTI ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS E LO INCRIMINERANNO A BREVE. MA LA DECISIONE SULL’ARRESTO SPETTA AL “SECRET SERVICE” – IL TYCOON, NEL DUBBIO, GIÀ INCITA ALLA RIVOLTA: "MANIFESTIAMO, RIPRENDIAMOCI IL PAESE"

Donald Trump sarà arrestato martedì! A sostenerlo è lo stesso ex presidente americano, che in un post sul suo account di “Truth”, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La vicenda è quella legata ai pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, che avrebbe ricevuto denaro per tacere sulla presunta relazione con il tycoon.

I procuratori di New York in effetti sono al lavoro, e “The Donald” sarà incriminato a giorni. Se sarà ammanettato o meno, come scrive l’Ansa, spetterà al Secret Service deciderlo. Lui, nel dubbio già fa la vittima, ed è certo che sarà arrestato per accuse che definisce “"corrotte e altamente politiche": “Il presunto pagamento è una favola vecchia e completamente sfatata". E così paventa una nuova Capitol Hill: "Manifestiamo, riprendiamoci il Paese".

USA: TRUMP INCRIMINATO A GIORNI,SU MANETTE DECIDE SECRET SERVICE

(ANSA) - Nel caso di incriminazione, a Donald Trump saranno prese le impronte digitali. Ma sulla possibilità di ammanettarlo sarà il Secret Service a decidere. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'ex presidente Usa potrebbe essere incriminato la prossima settimana.

