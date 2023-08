Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica – ed. Roma”

maxi inseguimento a roma 5

“Ha seminato il panico nella Capitale percorrendo a bordo di un autocarro dal peso di 12 tonnellate” una ventina di chilometri ,“speronando le autovetture della polizia e altre autovetture di malcapitati automobilisti, nonché zigzagano, oltrepassando incroci nonostante il semaforo fosse rosso, anche nei pressi di nosocomi e altre strutture densamente frequentate”. Il tutto urlando di “voler fare esplodere questo camion in Vaticano”.

Con queste premesse, il finale dell’inseguimento da film che venerdì scorso ha paralizzato Roma sembrava già scritto. E infatti oggi l’arresto di Andrea Troiano è stato convalidato.

È in carcere, in attesa che vengano valutate le sue condizioni psichiche, visto che si tratta di una persona convinta che "occorre ribellarsi" perché i “marziani sono in mezzo a noi e si impadroniscono dei nostri corpi”, come ha avuto modo di spiegare al suo avvocato pochi giorni prima di diventare il protagonista di un inseguimento durato più di un’ora, con i poliziotti che scaricano caricatori sparando in aria e alle ruote del camion in fuga, urlando frasi irripetibili.

maxi inseguimento a roma 7

I precedenti non giocano a suo favore: tempo fa ha costretto la fidanzata a salire in auto per andare fino in America. In un’altra occasione era salito su un camion in corsa sul raccordo. E una decina di anni fa ha rubato un aliante e si è lanciato da una collina restando miracolosamente illeso. […]

Un lungo elenco di reati, quello contestato dal sostituto procuratore Nicola Maiorano, che vanno dalla tentata rapina fino al furto passando per le lesioni, il danneggiamento, la resistenza, la minaccia a pubblico ufficiale e il porto di arma impropria.

E poi c’è l’evasione. Perché l’imputato in realtà quella mattina sarebbe dovuto essere in casa, nell’appartamento da cui non può uscire dallo scorso 30 luglio, quando i carabinieri lo hanno fermato dopo averlo beccato a dormire in una macchina nella quale si era introdotto rompendo il finestrino. Anche in quel caso aveva minacciato i militari dell’Arma con un coltello. Ma dopo due secondi era già in manette. […]

maxi inseguimento a roma 9 uomo blocca il raccordo salendo sulle macchine maxi inseguimento a roma 11 inseguimento a roma 1 inseguimento a roma maxi inseguimento a roma 12 maxi inseguimento a roma 10 maxi inseguimento a roma 13 maxi inseguimento a roma 8