“IL MATRIMONIO TRA PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE? UNO COME BERLUSCONI POTREBBE ANCHE TRARNE MATERIA PER BARZELLETTE AUTOCELEBRATIVE O AUTOIRONICHE, DEL TIPO: ‘DOPO AVERE PROVATO ME, UNA DONNA NON VUOLE PIÙ SAPERNE DI ALTRI UOMINI’” - GRAMELLINI IN LODE DELLE LESBO-NOZZE: “LA STORIA D'AMORE TRA PAOLA E FRANCESCA È PIÙ FORTE DEI PREGIUDIZI. È LA STORIA DI RINASCITA CHE TUTTI SOGNIAMO. QUANDO IL DESTINO, DOPO AVERTI TOCCATO DURAMENTE (PENSO A PAOLA TURCI, SOPRAVVISSUTA A UN TERRIBILE INCIDENTE STRADALE), TI CONCEDE UNA SECONDA POSSIBILITÀ, QUELLA DI REINVENTARTI UNA VITA…”

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Che la ex compagna di un maschio all'antica si sposasse con una donna era inimmaginabile fino a qualche tempo fa. E non solo perché non esisteva ancora una legge che consentisse a Paola Turci e Francesca Pascale di dirsi quel che si diranno domani davanti al sindaco di Montalcino. È proprio cambiato il nostro modo di accostarci a questo genere di notizie, che per chi ha meno di trent' anni non sono neanche più notizie, ma quieta normalità.

Se noi «boomer» ancora ci emozioniamo a parlarne, è perché ci ricordano che quello dei diritti civili, pur tra contraddizioni e ritardi, è uno dei pochi mondi a essere cambiato in meglio nel corso della nostra vita, avendo allargato il ventaglio delle opportunità (esattamente l'opposto di quanto è accaduto per i diritti sociali). Uno come Berlusconi potrebbe anche trarne materia per barzellette autocelebrative o autoironiche, del tipo: «Dopo avere provato me, una donna non vuole più saperne di altri uomini».

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Ma la storia d'amore tra Paola e Francesca è più forte dei pregiudizi e persino della popolarità delle protagoniste. È la storia di rinascita che tutti sogniamo. Quando il destino, dopo averti toccato duramente (penso a Paola Turci, sopravvissuta a un terribile incidente stradale), ti concede una seconda possibilità, quella di reinventarti una vita e un'identità. È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri. Perché a qualcuno fa ancora tanta paura?

francesca pascale paola turci 3 francesca pascale paola turci 1 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI francesca pascale paola turci 2 francesca pascale paola turci