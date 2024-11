“MAZÒN CRIMINALE, LA TUA INCOMPETENZA È LA NOSTRA PENITENZA” – CONTINUANO LE PROTESTE IN SPAGNA CONTRO CARLOS MAZÒN, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DI VALENCIA ACCUSATO DI AVER MINIMIZZATO L’ALLERTA ROSSA LANCIATA DALL’AGENZIA METEOROLOGICA SULLE PIOGGE TORRENZIALI CHE HANNO COLPITO L’AREA – “EL PAÌS” RIVELA CHE NELLE ORE PRECEDENTI ALLE INONDAZIONI, CHE HANNO PROVOCATO ALMENO 223 MORTI E 78 DISPERSI, MAZÒN ERA A PRANZO CON UNA GIORNALISTA ED È ARRIVATO CON OLTRE UN’ORA DI RITARDO ALLA RIUNIONE DEL CENTRO EMERGENZE…

Estratto dell'articolo di Benedetta Perilli per www.repubblica.it

CARLOS MAZON

Non solo il video con le imbarazzanti dichiarazioni sui tempi del passaggio della Dana su Valencia – prima pubblicato poi cancellato dai social – il governatore della Regione autonoma Carlos Mazón è finito al centro di una nuova polemica dopo che El País ha pubblicato un report secondo il quale il 29 ottobre – giorno del passaggio dell’uragano mortale – l’esponente del Partido Popular (alleato con l’estrema destra di Vox) avrebbe trascorso un lungo pranzo con una giornalista, finendo per arrivare tardi alla riunione del centro emergenze.

alluvione nella regione di valencia 8 foto lapresse

Mentre i fiumi del dipartimento stavano per esondare, gonfiati dalla violenza della pioggia caduta in poche ore sulla zona, portandosi via abitazioni, automobili e persone – almeno 223 vittime, di cui 48 ancora non identificate, mentre i dispersi sono 78 – Mazón mangiava nel centrale ristorante di Valencia El Ventorro. La conferma è arrivata al quotidiano spagnolo dal ristoratore Alfredo Romero che ha individuato l’orario di fine del pasto intorno alle 18 e 30. […]

Il governatore sarebbe tornato nella sede della Regione alle 18 inoltrate e si sarebbe presentato al Centro di coordinamento operativo (Cecopi) con oltre un’ora di ritardo considerato che la riunione – secondo la radio Cadena Ser – era stata convocata per le 17. […]

CARLOS MAZON

"Irrilevanti” per alcune fonti del governo valenciano le attività e le compagnie del governatore nel giorno della Dana, dato che in carica della gestione in quel momento era la consigliera della Giustizia e responsabile delle emergenze Salomé Pradas. Ma anche sull’operato di quest’ultima sono emerse le prime perplessità: nelle ore precedenti le piogge, la delegata del governo nella Comunità Valenciana, la prefetta Pilar Barnabé, l’avrebbe chiamata almeno tre volte per offrire mezzi e aiuti senza ricevere alcuna risposta.

alluvione nella regione di valencia 2 foto lapresse

Continuano le manifestazioni per chiedere le dimissioni del presidente della Generalitat. L’ultima si è tenuta ieri a Barcellona davanti alla sede del Partido Popular (Pp) dove si sono radunate decine di persone con cartelloni dalle scritte “Mazón criminale”, “Mazón dimissioni”, “Mazón, la tua incompetenza è la nostra penitenza”. In programma per sabato nuovi raduni: a Valencia una ventina di associazioni civiche e sindacali si ritroveranno per "denunciare l'inazione del governo locale" di fronte all'emergenza provocata dalla Dana e chiedere le dimissioni del governatore mentre a Madrid è prevista una concentrazione a Puerta del Sol. […]

LE SCALE MOBILI DEL CENTRO COMMERCIALE BONAIR DI ALDAIA SOMMERSE DALL ACQUA alluvione valencia 1 alluvione valencia 3 alluvione valencia 2 parcheggio del centro commerciale bonaier di aldaya allagato alluvione nella regione di valencia 3 alluvione nella regione di valencia 6 foto lapresse CARLOS MAZON