«O me o lui»: l’ultimatum del principe William è stato secco. Se suo zio Andrea, ormai in disgrazia, avesse partecipato domenica alla secolare cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera a Windsor, il duca di Cambridge avrebbe fatto un clamoroso dietrofront. E allora la regina, seppur a malincuore, ha accettato di dire al suo figlio prediletto che doveva farsi da parte.

«È stata una decisione familiare», fanno sapere da Buckingham Palace. Ma in realtà si è trattato di uno scontro dietro le quinte che è andato in scena all’ultimo minuto. Il programma della cerimonia era stato già stampato e distribuito: e prevedeva Andrea in processione, addirittura prima di William, e poi seduto alla funzione religiosa. Un pubblico rientro sulla scena per il duca di York, che ci sta provando disperatamente da mesi, dopo aver messo a tacere la causa per stupro intentata contro di lui grazie a un pagamento extra-giudiziale di 15 milioni di euro.

Ma William, che è ben attento agli umori dell’opinione pubblica, si è messo di traverso, spalleggiato da suo padre Carlo. Di fronte al «niet» dei due futuri re, anche la regina ha dovuto acconsentire, sebbene continui a nutrire un debole per Andrea. E così lui si è dovuto accontentare di essere presente solo alla cerimonia di investitura e al successivo pranzo, il tutto a porte chiuse, lontano dagli occhi dei fotografi.

Il «caso Andrea» continua a essere il maggior grattacapo per la famiglia reale, anche più di Harry e Meghan. Il duca di York è un paria agli occhi dei sudditi, dopo essere stato coinvolto nelle sordide vicende di Jeffrey Epstein, il magnate pedofilo americano suo amico: Andrea si è visto accusato di violenza sessuale da una delle schiave minorenni di Epstein, quella Virginia Roberts Giuffrè che ha poi ritirato la causa solo dopo un sostanzioso pagamento.

Ma in conseguenza di ciò Andrea è stato di fatto bandito dalla famiglia reale, privato di tutti i titoli militari e della possibilità di farsi chiamare Altezza reale. Anche se lui continua a proclamarsi innocente e sta tramando per essere riammesso: a marzo ha stupito tutti quando ha platealmente accompagnato Elisabetta alla messa in memoria del principe Filippo.

Andrea sa bene che la regina, finché è in vita, è la sua unica carta da giocare: e dunque durante il Covid le è stato particolarmente vicino, andandola spesso a trovare. D’altra parte è noto che lui è sempre stato il figlio prediletto, rispetto a quel musone di Carlo. Dunque Elisabetta si trova in una posizione difficile: non ha il cuore per chiudere del tutto la porta ad Andrea, ma Carlo e William sono nettissimi nel dire che non ci sono possibilità di «riabilitazione».

Sono stati loro a far sì che Andrea venisse «cancellato» dal recente Giubileo : nessuna apparizione sul balcone di Buckingham Palace a fianco degli altri reali e perfino un provvidenziale contagio da Covid che lo ha tenuto lontano dalla messa a St Paul. È forse anche per questo che Andrea ha provato a rifarsi con la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, di cui resta pur sempre membro.

Si tratta del più antico e nobile ordine cavalleresco britannico e domenica è stata l’occasione per l’investitura, tra gli altri, di Tony Blair, che si è beccato la sua dose di fischi da parte di centinaia di contestatori (un milione di firme è stato già raccolto per chiedere alla regina di togliergli il titolo). Ha ricevuto l’onorificenza anche Camilla, un ulteriore passo verso la sua ascesa al trono come futura regina consorte. Ma non si voleva rischiare una contestazione pubblica diretta contro Andrea: e allora lo si è tenuto opportunamente nascosto. Almeno fino alla prossima grana da disinnescare.

