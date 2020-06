“MEGHAN MARKLE È ASSETATA DI FAMA, HARRY È PATETICO” – PRIMA CHE I SUSSEX POSSANO RACCONTARE LA LORO VERSIONE DEI FATTI SULLA FUGA DAI REALI, CI PENSA IL LIBRO DI LADY COLIN CAMPBELL A SGANCIARE LA BOMBA SUI FUGGIASCHI: “MEGHAN NON È PIÙ ADATTA ALLA VITA REALE DI QUANTO LO SAREBBE ANGELINA JOLIE PER LA BOXE. RECITA DI CONTINUO. ACCAREZZA DI CONTINUO IL MARITO COME A DIRGLI 'BRAVO RAGAZZO'. UN PO' COME SI FA CON UN CAGNOLINO…”

Eva Grippa per "d.repubblica.it"

Il titolo è ambizioso, per una biografia non autorizzata: Meghan and Harry: The Real Story. Da qui si capisce già quanto Lady Colin Campbell sia convinta di sapere la verità, tutta la verità, su chi sia veramente l'ex attrice diventata duchessa. Il suo libro in uscita il Gran Bretagna il 25 giugno è destinato a fare scandalo.

La data in cui arriva in libreria, innanzitutto, è significativa: un mese prima rispetto alla tanto attesa autobiografia di Harry e Meghan Finding Freedomcui la coppia sembra abbia spiegato tutto, dalle ragioni del royal wedding al rapporto con la famiglia reale, passando per l'infelicità di Harry e la sua convinzione - erratamente attribuita a Meghan - di voler dire addio ai doveri che gli spettano per nascita. Il libro di Lady Colin si posiziona nel corridoio di attesa di questa pubblicazione bomba, pronto ad accendere la miccia alimentando nuovi gossip sulla coppia di fuggiaschi.

L'autrice è una persona nota negli ambienti dell'aristocrazia britannica; personalità mondana, televisiva e radiofonica, ha scritto controverse biografe reali - di cui una su Diana, non lusinghiera - ed è proprietaria di un Castello una volta appartenuto a Mary Shelley che si trova nel Sussex, la contea inglese cui è legato il titolo di duca e duchessa assegnato dalla sovrana ad Harry e Meghan il giorno del loro matrimonio.

Campbell afferma di riportare l'opinione che probabilmente molti, nell'ambiente reale se non perfino a Corte, avrebbero della sposa del più giovane dei fratelli Windsor: "Meghan ha gettato sotto un treno l’intera famiglia britannica", sentenzia senza appello.

Per entrare nel dettaglio del contenuto dobbiamo guardare a PageSix, che ha ottenuto di leggere il libro in anteprima:

Meghan è "assetata di fama", "ha recitato per tutta la vita", anche lontano dal set, si legge tra le pagine. Ha disseminato amanti e ora è decisa a restare negli Usa (dove si è trasferita nel marzo 2020 assieme ad Harry e Archie) perché "l'Inghilterra non fa per lei" e perché spera di "candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti un giorno".

Davvero forti, le affermazioni di Campbell. Eppure è al principe Harry che la biografa riserva la peggiore delle opinioni: "Era solo disperatamente bisognoso di incontrare qualcuno". In questa storia "è un accessorio". A pagina 217 giunge a definirlo perfino "patetico".

Inutile dire quanto questi dettagli abbiano reso "attesissima" la biografia. Raggiunta telefonicamente da PageSix, Lady Colin Campbell si dice cosciente del polverone che il libro solleverà al suo arrivo sulle scrivanie delle residenze reali, ma si mostra anche molto sicura di sé e delle sue fonti: “Conosco molte cose. I reali. I cortigiani. Sono tutti miei amici. Ho partecipato alle loro feste. Sono stato a casa loro. Per questo ho avuto cura di essere rispettosa nei loro confronti, ma Meghan ha gettato l'intera famiglia britannica sotto l'autobus. Questa persona non è più adatta alla vita reale di quanto lo sarebbe Angelina Jolie per la boxe".

"E questa assurdità che all'inizio non sapeva molto di Harry ... Voglio dire, per favore. Lo avrà pure cercato nei libri. Lo accarezza di continuo come a dirgli 'bravo ragazzo' ". Un po' come si fa con un cagnolino, insomma, pat pat.

Chissà che i duchi di Sussex non stiano già preparando le carte per una nuova querela.

