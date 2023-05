Estratto dell'articolo di Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

Meghan Markle, come noto, non è andata all'incoronazione di re Carlo III. Motivo ufficiale: la duchessa è rimasta in California per prendersi cura dei due figli, la secondogenita Lilibet Diana e il primogenito Archie, che peraltro proprio il 6 maggio ha festeggiato il suo quarto compleanno. La spiegazione del clamoroso royal forfait dell'ex attrice non aveva convinto (quasi) nessuno.

E ora ad avvalorare lo scetticismo dei più sono arrivate le dichiarazioni di Omid Scobie, giornalista amico dei Sussex, che in un articolo su Bazaar ha scritto: «Meghan, l'unico membro di colore della royal family, nonché madre degli unici figli di razza mista del casato Windsor», non è andata all'incoronazione perché «non si sentiva la benvenuta». E «sapeva che non sarebbe stata a suo agio». Le parole di Scobie tornano a tirare in ballo - a dispetto dell'incoronazione multietnica di Carlo - il presunto razzismo della royal family più volte denunciato dai Sussex.

[…] L'argomento razzismo, ad ogni modo, non convince tanti royal osservatori. Molti ritengono che le ragioni del forfait della Markle siano state altre: dopo i continui attacchi alla royal family (da ultimo con la docuserie Netflix Harry&Meghan e il libro-bomba Spare), la sola idea di ritrovarsi faccia a faccia con gli augusti parenti (in particolare con la cognata Kate Middleton) la «metteva in grosso imbarazzo».

