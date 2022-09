“MEGLIO CHE SI SAPPIA DA ME” – È FINITA UN’ALTRA TELENOVELA: WANDA NARA E MAURO ICARDI SI SEPARANO! DOPO LE CORNA, LE VACANZE RIPARATRICI, I MESSAGGI E LE FOTO IN POSA PER DIMOSTRARE CHE LA CRISI ERA SOLO UN’INVENZIONE, I DUE HANNO DECISO DI DIRSI ADDIO DOPO 8 ANNI DI MATRIMONIO – A DARE L’ANNUNCIO È LA STESSA WANDA CON UNA STORIA SU INSTAGRAM: “NON HO NULLA DA DICHIARARE E NON VOGLIO DARE ALCUN TIPO DI DETTAGLIO SU QUESTA SEPARAZIONE” - PARE CHE LA SHOWGIRL ABBIA GIÀ UN NUOVO FIDANZATO E…

Niccolò Dainelli per www.leggo.it

icardi wanda nara

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Dopo un anno di crisi, la showgirl argentina ha preso la dolorosa decisione. Dopo 8 anni di matrimonio i due hanno avviato il procedimento per la separazione. E a dare la notizia è proprio Wanda sul suo profilo Instagram, sorprendendo i suoi quasi 15 milioni di follower. «È meglio si sappia da me», scrive l'agente e, ormai, ex moglie del nuovo calciatore del Galatasaray.

L'annuncio

Nell'estate delle separazioni nel mondo dello show business, ecco un'altra coppia che si appresta a vivere il divorzio. Dopo Shakira e Piqué e Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Wanda Nara e Mauro Icardi si dicono addio. Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Dall'Argentina ne erano sicuri da mesi. Dopo il famoso Wandagate di un anno fa, quando la showgirl scoprì il tradimento di suo marito con l'attrice Eugenia La China Suarez, la loro storia d'amore è proseguita.

wanda nara annuncia la separazione da mauro icardi

Ma la crisi non si è mai risolta definitivamente. Poi la svolta questa estate. Dei messaggi vocali in cui Wanda Nara dava l'annuncio dell'imminente separazione all'ex colf. Audio che hanno fatto il giro del mondo e che Mauro Icardi ha voluto smentire con forza sui social, ma dei quali Wanda non si è mai occupata pubblicamente. E, adesso, arriva l'annuncio social.

«È meglio si sappia da me»

Nonostante la loro crisi profonda, Wanda Nara ha sorpreso il mondo del gossip. Poco dopo la mezzanotte di venerdì 23 settembre, ecco la storia su Instagram che conferma i rumors di un'estate intera. Uno sfondo nero, quasi a lutto, e un breve annuncio. «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento», inizia così la sua confessione sui social. «Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo sappiate da me.

wanda nara icardi

Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli». Wanda annuncia l'imminente divorzio dal suo secondo marito Mauro Icardi, senza mai citarlo. Un messaggio chiaro, conciso e molto importante, dopo nove anni di storia d'amore. Una love story iniziata con lo scandalo del tradimento ai danni di Maxi Lopez e che adesso, secondo quanto raccontato dai media argentini, vedrebbe la showgirl molto vicina a un cantante.

I gossip su Wanda

Le voci della loro separazione si rincorrono da parecchi mesi. E ogni volta, sempre attraverso stories su Instagram la coppia aveva provveduto a smentire. Dai profili social dell’attaccante del Galatasaray, al momento, nessuna novità. Ma il gossip argentino è certo: nella vita di Wanda Nara esiste già un altro uomo. Le voci che provengono dall'Argentina si fanno insistenti: nella vita di Wanda Nara ci sarebbe già il cantante L-gante.

wanda nara icardi

Un'indiscrezione che quasi una settimana fa aveva già sconvolto i fan della coppia, ma che aveva trovato importanti conferme nelle parole della sorella della showgirl, Zaira Nara. La cognata di Mauro Icardi apparsa in un programma televisivo aveva così commentato i gossip sulla sorella: «Non voglio entrare nella vita di mia sorella». Parole che non smentivano i rumors e che suonavano già come una sentenza. Una non smentita che ha alimentato sempre di più le voci e che, adesso, ha portato all'annuncio ufficiale da parte di Wanda.

