2 giu 2024 15:20

“MELANIA STA BENE MA IL PROCESSO È STATO MOLTO DURO PER LEI. HA DOVUTO LEGGERE TUTTA QUELLA ROBACCIA" - DONALD TRUMP, IN UN'INTERVISTA A FOX, PIANGE LACRIME DI COCCODRILLO PER SUA MOGLIE, CHE HA DOVUTO SCOPRIRE COME L’HA TRADITA CON LA PORNOSTAR STORMY DANIELS: "SOTTO MOLTI PUNTI DI VISTA PROBABILMENTE IL PROCESSO E’ STATO PIÙ DURO SULLA MIA FAMIGLIA CHE SU DI ME" (TE CREDO, MICA BELLO SCOPRIRE DI AVERE LE CORNA) – TRUMP SBARCA SU TIKTOK CHE QUANDO ERA ALLA CASA BIANCA VOLEVA VIETARE…