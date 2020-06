“MENO MALE CHE HA STERZATO, ALTRIMENTI SAREBBE STATO UN FRONTALE” – L’AVVOCATO DEL CAMIONISTA CON CUI SI È SCONTRATO ZANARDI: “SE LO È TROVATO DAVANTI QUASI DI FRONTE ALL’USCITA DELLA CURVA E SI È BUTTATO VERSO IL LIMITE DELLA CORSIA” – LA RICOSTRUZIONE: ZANARDI HA COLPITO PRIMA LO SCALINO UTILIZZATO DALL’AUTISTA PER SALIRE E POI IL CASSONE. IL SUO CASCO SI È FRANTUMATO… - VIDEO

(…) Secondo il racconto di chi era presente, Zanardi viaggiava con altri sei o sette atleti lungo la strada provinciale 146 ed era l'unico con l'handbike (gli altri avevano biciclette o carrozzine olimpiche). Era in testa con altri due atleti e stava percorrendo un tratto di leggera discesa. Prima di una curva ha perso il controllo del suo mezzo e ha invaso l'altra corsia.

Il camion ha cercato di scansarlo, ma il campione bolognese è comunque finito prima contro lo scalino utilizzato dall'autista per salire e poi contro il cassone che trasporta la ruota di scorta. Il suo casco è andato in frantumi.

Le indagini

La procura e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche attraverso le immagini di un video amatoriale che avrebbe ripreso la scena. Resta da capire soprattutto cosa ha causato l'improvviso cambio di direzione del mezzo su cui viaggiava l'atleta paralimpico. "Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato lui, si è imbarcato", spiegava ieri sera, distrutto dal dolore, il suo ct Mario Valentini.

I carabinieri hanno sequestrato il camion. Mentre il 44enne senese che era alla guida, risultato negativo ai test per l'alcol e gli stupefacenti, è iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime. "E' un atto dovuto" ha spiegato il procuratore capo Salvatore Vitello.

La versione del camionista

"Se lo è trovato quasi di fronte all'uscita della curva e meno male che è riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limite della corsia. Così l'impatto è stato sul fianco altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora più deleterie". Ricostruisce così la dinamica dell'incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, il difensore dell'autista del camion, l'avvocato Massimiliano Arcioni di Grosseto.

In tarda mattinata sono stati ascoltati gli organizzatori della staffetta sportiva Obiettivo Tricolore. Al centro delle indagini ci sarebbero anche i permessi per lo svolgimento dell'iniziativa, organizzata dalla società sportiva di cui Zanardi è fondatore.

I messaggi sui social: "Coraggio campione"

L'incidente di Zanardi è stato uno shock per il mondo dello sport e per tutta l'Italia. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento arrivati al campione bolognese, da quello del premier Giuseppe Conte fino alle tante persone che lo vedono come un modello. "Lo porterei su Marte per dire agli alieni cos'è un uomo", ha detto di lui il cantautore Roberto Vecchioni.

Tantissimi i post dei fan del campione, diventato simbolo di vitalità e della capacità di reagire dopo il primo grave incidente. Ma tanti anche i messaggi di incitamento di personaggi pubblici e famosi. "Non credere in Dio e pregarlo lo stesso", è il tweet dello scrittore Sandro Veronesi. "Prego che Alex Zanardi ci sorprenda ancora una volta con una delle sue imprese, con la sua capacità di vincere ogni sfida, con il suo amore per la vita. Alex Zanardi sa quanto bene c'è intorno a lui. Coraggio campione", scrive Mario Calabresi.

"Forza Alex Zanardi esempio di chi non smette mai di lottare. Combatti e vinci ancora!", twitta Ezio Greggio su Twitter. "Un grande abbraccio simbolico a Alex Zanardi per l'incidente che lo ha coinvolto. Non ci siamo mai conosciuti ma lo ritengo davvero un esempio di forza, generosità e positività per tutti. Forza", scrive Alessandro Gassmann. "Non fa' cazzate, tieni duro campione", è l'incoraggiamento in romanesco di Chef Rubio. Gene Gnocchi manda un messaggio positivo: "Alex non solo ce la fa. Ma torna ancora a spiegarci quanto è bello, in ogni modo, vivere".

Gli auguri arrivano anche dalla Polizia, che scrive su Twitter: "Con le tue sfide impossibili sei sempre stato un esempio di vita e un mito per tutti noi. Tutta l'Italia è con te, continua a stupirci. Forza Alex".

