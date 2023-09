“IL METOO NON È FINITO” – IL FANTASTICO MONDO DORATO DEL "DIANE VON FURSTENBERG AWARDS" A VENEZIA DOVE IL CIRCOLETTO DI FESTAIOLI SI RACCONTA UN MONDO CHE NON C’È - AMAL CLOONEY FA LA SCENA DEL PESCE NELL’ACQUARIO E LASCIA SEMPRE PARLARE IL MARITO – RITA ORA NON PERVENUTA. NANCY PELOSI SPARA L’INCOMPRENSIBILE FRASE: “LE DONNE SONO OLTRE L’ARCOBALENO” – EMMA THOMPSON CREDE ANCORA NELLE FAVOLE: “VENEZIA? SE NE FREGA DEL GLAMOUR. RESISTE. IL METOO? DOBBIAMO TENERLO VIVO…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di “La Stampa”

diane von furstenberg george e amal clooney

Il party dell'empowerment delle donne è a Venezia. Non Lido: Venezia. […] Nella fondazione Cini, isola di San Giorgio Maggiore, Diane Von Furstenberg, filantropa e stilista che a Venezia dice di aver capito chi era e come diventarlo, ai suoi Awards, ha messo insieme come ogni anno e per la 14esima volta ragazze da tutto il mondo, per premiare quelle che per lei onorano al meglio le tre parole chiave per sistemare il futuro: coraggio, forza, leadership. […]

nancy pelosi

Tra loro, Amal Alamuddin Clooney, che arriva con George. Lei parla poco, lui tanto.

Dice: «Venezia è una città che mi rende felice, ci siamo sposati qui per questo». Abbraccia Emma Thompson, Stupenda, in informalissimi stivaletti in cuoio. Parla italiano, dice a La Stampa: «Studio per il terzo livello. Vengo a Venezia spesso, sogno di viverci, voglio anche imparare a portare la gondola. Abito ancora a Londra, nella stessa strada dei miei figli e di mia madre, che ha 91 anni e ha bisogno di me».

emma thompson george e amal clooney 1

Al Lido non ci va, sostiene lo sciopero dei lavoratori di Hollywood, dice che come il festival di Venezia non c'è niente, perché Venezia se ne frega del glamour: «resiste». Le chiediamo se Il #Metoo sia servito. «Eccome. E serve ancora: dobbiamo tenerlo vivo. Hollywood è rimasto un posto pericoloso per le donne. Sui set devo stare in allerta anche io».

diane von furstenberg awards 2

[…] Dice Nancy Pelosi, applauditissima, che le donne sono oltre l'arcobaleno. Il bello delle feste, quando riescono, questo è: sono cinema fatto a mano. Recitano splendidamente come dovrebbe andare il mondo e se lo recitano, un pochino, lo rendono vero.

