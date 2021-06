28 giu 2021 19:16

“METTEVO VIDEO SU YOUTUBE CHE NON GUARDAVA NESSUNO MA NON MI SONO MAI ARRESO” – L’ASCESA DI KHABY LAME, DA OPERAIO A FENOMENO DI TIKTOK CON PIÙ FOLLOWER DI CHIARA FERRAGNI SU INSTAGRAM: “IN FABBRICA NON MI SENTIVO A MIO AGIO. AVEVO BISOGNO DI SOLDI E HO FATTO IL MURATORE, IL LAVAVETRI, IL CAMERIERE. POI È ARRIVATA LA PANDEMIA. STARE IN CASA MI HA FATTO CAPIRE CHE POTEVO DARE IL MEGLIO DI ME. ANCHE QUANDO I VIDEO LI GUARDAVAMO IO, MIO PADRE E I SUOI GENITORI…” - VIDEO